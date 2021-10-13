بعد فيسبوك.. عطل يصيب “تيلغرام” في العديد من دول العالم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 29 ثانية

أصاب عطل فني عام فجر الأربعاء تطبيق المراسلة الشهير “تيلغرام”، حيث لم يتمكن العديد من مستخدميه حول العالم من الوصول إلى حساباتهم.

وبحسب ما ذكره موقع “داون ديتكتور”، فإن تطبيق التراسل يعاني من عطل وتوقف في الدردشة.

ولا يستطيع المستخدمون في الوقت الحالي من الاتصال بالخوادم الخاصة بالمنصة أو إرسال أو استقبال الرسائل أو الرسائل النصية أو الوسائط المتعددة.

وأظهرت بيانات موقع الويب المستقل “DownDetector” المتخصص في رصد انقطاعات الإنترنت، استنادا إلى الإشارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الآلاف من مستخدمي نظام المراسلة الفورية يواجهون انقطاعا في الخدمة في العديد من دول العالم.

وفي وقت سابق، تعرضت فيسبوك أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم لضربة مزدوجة، الثلاثاء الماضي دامت لستة ساعات.

وتعطلت خدمات فيسبوك والتطبيقات التابعة لها واتساب وماسنجر، وأنستقرام، ما قالت الشركة إنه عطل فني، واتهام موظفة سابقة في الشركة لها بأنها كانت تعطي الأولوية لتحقيق الأرباح على حساب سلامة المستخدمين.

كانت شركة فيسبوك اعترفت بوجود أزمة في تطبيقاتها، وتلقت فيسبوك العديد من الشكاوى من جميع أنحاء العالم عن وجود مشكلات في التطبيقات.

وقالت فيسبوك في بيان على حسابها بمنصة “تويتر”: “ندرك أن البعض يواجهون مشكلات في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا، نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن ونعتذر عن أي إزعاج”.

وأظهرت بيانات من (داون-ديتكتور) الذي يراقب الإنترنت أن أكثر من 36 ألف مشكلة أبلغ عنها مستخدمون لأنستقرام الجمعة الماضية

وكان مؤسس تليغرام، أعلن انضمام أكثر من 70 مليون مشترك جديد خلال تعطل فيسبوك، كما ارتفع استخدام سناب شات بأكثر من 20% ليكون الفائز الأكبر بين جميع التطبيقات.