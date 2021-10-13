شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تطالب مالكى iPhone بالتحديث إلى iOS 15.0.2 لأنها تتضمن تحديثا آمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنصح شركة آبل مالكى iPhone بتنزيل آخر تحديث لها على iOS و iPadOS 15 لأنها تتضمن تصحيحًا أمنيًا مهمًا بالإضافة إلى عدد من إصلاحات الأخطاء ، وذلك وفقا لموقع digital trend الطبى .

ويعالج iOS و iPadOS 15.0.2 ، الذي تم توفيره منذ أمس الاثنين 11 أكتوبر مشكلة قد تسمح للتطبيقات الناشئه "بتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية بامتيازات kernel" بمعنى آخر ، يوفر طريقة للمتسلل للسيطرة على iDevice الخاص بك.

وتقول Apple حتى أن المشكلة ربما تم استغلالها بالفعل ، لذلك ننصحك بشدة بتثبيت تصحيح الأمان فى أسرع وقت ممكن.

ولإجراء التحديث على جهاز iPhone أو iPad ، اضغط فوق الإعدادات ثم عام ، بعد ذلك اضغط فوق تحديث البرنامج ، ثم اتبع إرشادات التثبيت لتنزيل 15.0.2.

وإذا كانت أجهزة Apple الخاصة بك لا تزال تعمل بالإصدار 14 أو أقدم ، فلن ترى مطالبة التحديث لـ 15.0.2.

ويتضمن تحديث يوم الاثنين أيضًا إصلاحات لمشكلات iPhone التالية التي واجهها بعض الأشخاص:

1 - يمكن حذف الصور المحفوظة في مكتبتك من الرسائل بعد إزالة الموضوع أو الرسالة المرتبطة .

2 - قد لا تتصل محفظة iPhone الجلدية المزودة بـ MagSafe بتطبيق Find My من Apple .

3 - قد لا تظهر AirTag في علامة التبويب Find My Items.

4 - قد يفشل CarPlay في فتح تطبيقات الصوت أو قطع الاتصال أثناء التشغيل.

5 - قد تفشل استعادة الجهاز أو تحديثه عند استخدام Finder أو iTunes لطرازات iPhone .

وأصدرت Apple iOS 15 فى 20 سبتمبر على الرغم من شهور من الاختبار قبل الإصدار ، فمن الطبيعي ظهور أخطاء جديدة ومشكلات أمنية بمجرد طرح نظام التشغيل لقاعدة العملاء بأكملها.

ولهذا السبب بالذات، يمتنع العديد من الأشخاص عن تثبيت نظام تشغيل محمول جديد حتى يتأكدوا من أنه قد تمت معالجة أسوأ المشاكل في التحديثات اللاحقة.

وأصدرت Apple الإصدار 15.0.1 من نظام التشغيل iOS في 1 أكتوبر. تعامل هذا التحديث مع مشكلة منعت هواتف iPhone 13 من فتح القفل باستخدام Apple Watch ، وتخلص من تنبيه في تطبيق الإعدادات يدعي بشكل غير صحيح أن مساحة تخزين الهاتف كانت ممتلئة تقريبًا.

كما أنه أوقف التأملات الصوتية من الشروع فجأة في تمرين على Apple Watch لبعض مشتركي Fitness +.

وإذا لم تكن قد قمت بتثبيت iOS 15 بعد ولكنك مستعد للقيام بذلك ، فإليك كيفية القيام بذلك . و هنا أفضل ما لديها أحدث نظام تشغيل الهواتف المحمولة فون لهذا العرض.