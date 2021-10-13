شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر تعلن عن طرح أوسع لعلامة التبويب Spaces والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت منصة تويتر على نطاق واسع علامة تبويب Spaces الجديدة فى التطبيق، مما يساعد فى تحسين اكتشاف Spaces من خلال تسليط الضوء على عمليات البث الصوتية الجارية فى التطبيق، وفقا لموقع البوابة العربية للاخبار التقنية.

وكانت هذه الميزة قيد الاختبار لبعض الوقت، ومتاحة لأشخاص مختارين خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وتعرض علامة التبويب Spaces الجديدة عمليات البث الصوتي المباشر، مع القوائم المتوافقة مع اهتماماتك، استنادًا إلى الأشخاص والموضوعات التي تتابعها في التطبيق.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى جذب المزيد من الأشخاص، مع القدرة على تسجيل الوصول في أي وقت ومعرفة ما يحدث في Spaces على الموضوعات التي تهتم بها.

ولا يزال الاكتشاف صعبًا، ولم تمثل مطابقة موضوع تويتر حتى الآن نجاحًا كبيرًا. وتعني حقيقة أن Spaces مفتوحة لجميع المستخدمين تقريبًا أن هناك الكثير من عمليات البث في Spaces تحدث طوال الوقت. ومن المحتمل ألا يكون الكثير منها ذا أهمية كبيرة.

وإذا أرادت المنصة الفوز باستخدام Spaces، فعليها التأكد من أنها تسلط الضوء على أفضل المساحات وأكثرها صلة بكل مستخدم، في كل مرة ينقرون فيها على علامة التبويب، ولكن وجود علامة التبويب بحد ذاته يعد خطوة مهمة أيضًا بطريقة أخرى، وتوفر طريقة أخرى لتجربة Spaces.

ويمكنك البحث عن “عامل التصفية:Spaces” والحصول على قائمة بجميع عمليات البث في Spaces في أي وقت معين. ولكن علامة التبويب توفر تجربة اكتشاف محسّنة، ويجب أن تجذب المزيد من المستخدمين.

وبالرغم من أنها تضيف أيضًا علامة تبويب أخرى إلى أسفل شريط وظيفة الخلاصة. ولكن المستخدمين الآن يشاهدون أيضًا علامة تبويب المجتمعات تظهر. مما يضيف المزيد من الاتصال المباشر.

ولا يمثل وجود المزيد من علامات التبويب مشكلة. ولكن المنصة كانت مترددة في إضافة المزيد من أزرار الوظائف إلى الشريط السفلي في الماضي. وقد يتعلق ذلك باتجاهات الاستخدام والمخاطر في إضافة المزيد من الفوضى في التطبيق.

وبالرغم من ذلك، يبدو أن الإضافة الجيدة بشكل عام جيدة في الوقت الذي تتطلع فيه المنصة أيضًا إلى إضافة عنصر اكتشاف Spaces آخر من خلال دعوات DM عند بدء Space.

ولا يزال من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت Spaces قد تصبح عنصرًا أكبر في تجربة التغريدات، أو ما إذا كانت الشبكات الصوتية على نطاق أوسع قد تظل خيار مشاركة قيمًا بمرور الوقت.

ويبدو أن الكثير من الضجة الأولية، التي أثارها كلوب هاوس، قد تراجعت الآن، وذلك بالرغم من استمرار الاهتمام. إذ أبلغ كلوب هاوس مؤخرًا أنه يستضيف الآن نحو 700 ألف غرفة في التطبيق كل يوم.

ويتم طرح علامة التبويب Spaces الجديدة لمستخدمي اللغة الإنجليزية عبر iOS، في حين أن خيار الدعوة الجديدة عبر DM قادم أيضًا إلى iOS أولاً.