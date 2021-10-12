شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الدولية لإدارة التكنولوجيا: 15% من الاقتصاد العالمى يعتمد على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عزام عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا، أن تعطل مواقع التواصل الاجتماعى وعلى رأسها فيس بوك وواتس آب وانستجرام، يعد جرس إنذار للجميع، خاصة أن عدد مستخدمى فيس بوك 2 مليار مستخدم، وواتس آب مليار مستخدم، وكذلك انستجرام مليار مستخدم، أي أن مليارات البشر تستخدم هذه المنصات الإلكترونية، موضحا أن 15% من اقتصاد العالم يعتمد على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأضاف عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن هذه المنصات ليست فقط تسلية وترفيه، ولكن أصبحت وسيلة من وسائل الاتصال الرئيسية في قطاع الأعمال وهى عمود فقرى للاقتصاد الرقمى، ويصل حجم الاقتصاد الذى يعتمد على مواقع التواصل الاجتماعى 11 تريليون دولار، كما أن المعلنين يضخون 350 مليار دولار في السنة كإعلانات على فيس بوك كى يصل المستهلك إلى المنتج.

وتابع عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا: نحن في مرحلة إمكانية فقدان الثقة في مواقع التواصل الاجتماعى فلابد أن نعيد الاعتبار في كل شيء، موضحا أن تعطل مواقع التواصل إما بسبب خطأ فنى فادح أو هجوم سيبرانى جسيم، ولا يمكن إعطاء إجابات حتى هذه اللحظة سبب التعطل، حيث يتم العبث في مليارات الملفات .