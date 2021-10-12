انت الان تتابع خبر إنستغرام يختبر 'إبلاغ' مستخدميه بأي انقطاع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قال "إنستغرام" في تدوينة، إن الاختبار سيجري في الولايات المتحدة وسيستمر لبضعة أشهر.

وتخطط الشركة أيضا لطرح خاصية ستساعد في التسهيل على الأشخاص معرفة ما إذا كانت حساباتهم معرضة لخطر التعطيل.

وكان انقطاع الخدمة لست ساعات في الرابع من أكتوبر، حال دون وصول مستخدمي خدمات الشركة البالغ عددهم 3.5 مليار إلى وسائل التواصل الاجتماعي وخدمات المراسلة، وهو ما شمل "واتساب" و"إنستغرام" و"ماسنجر".



وفي وقت سابق، الاثنين، واجه العديد من المستخدمين مشاكل مع "إنستغرام"، بحسب تقارير المستخدمين على مجموعة مراقبة الإنترنت "داون ديتكتور".