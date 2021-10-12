بلاغات عن أعطال في «انستجرام» حول العالم

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت قناة العربية، في نبأ عاجل لها، بأن هناك بلاغات عن أعطال في تطبيق الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حول العالم.

وفى وقت سابق، أعلن التطبيق التابع لشركة "فيس بوك"، أنه يختبر خاصية لإخطار المستخدمين بانقطاع الخدمة أو المشكلات الفنية بشكل مباشر على تطبيق مشاركة الصور.

وقال "إنستجرام" في تدوينة، إن الاختبار سيجري في الولايات المتحدة وسيستمر لبضعة أشهر.

يأتي هذا بعد أيام من تعطل خدمات عملاق شبكات التواصل الاجتماعى مرتين.

وفي الرابع من أكتوبر الجاري، حال انقطاع الخدمة لست ساعات دون وصول مستخدمي خدمات الشركة البالغ عددهم 3.5 مليار إلى وسائل التواصل الاجتماعي وخدمات المراسلة، وهو ما شمل "واتساب" و"إنستجرام" و"ماسنجر".