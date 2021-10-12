شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: أرغب فى بناء مصانع تسلا على المريخ فى الـ40 عامًا المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن إيلون ماسك باستمرار عن خططه الطموحة لوضع البشر على المريخ، والآن قال أغنى رجل في العالم إنه يود صنع سيارات على الكوكب الأحمر، وخلال اجتماع المساهمين في تسلا في أوستن بتكساس الأسبوع الماضي، قال ماسك، الذى يبلغ 50 عامًا، إن فكرة إنشاء مصنع خارج كوكب الأرض قد لا تحدث في المستقبل القريب، لكنها محتملة في حياته.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال ماسك ردا على سؤال من المساهمين حول متى ستبني تسلا مركبات خارج الكوكب: " ما زلنا سنوات عديدة قبل أول مصنع تسلا خارج كوكب الأرض.. أعني، أود أن أرى واحدة قبل أن أموت..هذا سيكون رائع، لذلك، لا أعرف ربما 40 عامًا.. آمل، أن يكون ذلك قبل أن أموت".

وتمتلك تسلا حاليا أربعة مرافق تصنيع على الأرض، وهم فريمونت بكاليفورنيا، سباركس بنيفادا، بوفالو بنيويورك، وشنغهاي بالصين، وفي طور بناء اثنين آخرين: أحدهما في برلين بألمانيا والآخر في أوستن بتكساس، يُعرف باسم جيجا تكساس.

كما أن فكرة وضع الصناعة في الفضاء وخارج الأرض ليست جديدة على أثرياء العالم، فاقترح جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون وشركة Blue Origin، إن الصناعة الملوثة تحتاج إلى الانتقال إلى الفضاء لحماية بيئة الأرض.

تابع بيزوس: "نحن نعيش على هذا الكوكب الجميل.. لا يمكنك تخيل مدى رقة الغلاف الجوي عندما تراه من الفضاء، مضيفا "نحن نعيش فيه ، ويبدو أنه كبير جدًا، يبدو، كما تعلمون، أن هذا الجو ضخم ويمكننا تجاهله ومعاملته بشكل سيئ، عندما تصعد إلى هناك وترى ذلك ، ترى مدى صغر حجمها وهشاشتها".

وكان كشف ماسك عن خطة طموحة لإرسال البشر إلى المريخ بحلول عام 2026، أي قبل سبع سنوات من اعتزام ناسا إرسال رواد فضاء إلى الكوكب الأحمر، من أجل القيام بذلك، تبنى شركة SpaceX التابعة لـ Musk صاروخ Starship القوي جنبًا إلى جنب مع الداعم الثقيل الفائق الذي يمكن أن يأخذ البشر والإمدادات إلى القمر والمريخ.

كما أنه بمجرد وصول البشر إلى المريخ، قال ماسك إنه يعتقد أن ما يصل إلى مليون شخص يمكن أن يعيشوا على المريخ بحلول عام 2050 في "قباب زجاجية" عبر خطة مثيرة للجدل لإعادة تأهيل الكوكب الأحمر وجعله صالحًا للسكن.