شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك يوسع ميزة Live Audio ليشمل المزيد من المبدعين على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم فيسبوك بتوسيع ميزة غرف Live Audio التي أطلقها في الولايات المتحدة في يونيو للجمهور العالمي، بالإضافة إلى الشخصيات العامة والمبدعين، فإن فيسبوك يجعل الميزة - منافس Clubhouse - متاحة للمجموعات أيضًا.

عندما تم إطلاقها لأول مرة، كان من الممكن إنشاء غرف Live Audio عبر تطبيق Facebook على iOS؛ لكنه أضاف الآن القدرة على إنشاء غرف في تطبيق Android أيضًا.

سيتمكن الأشخاص الآن من الاستماع إلى Live Audio Rooms على سطح المكتب، ولكن لا يزال يتعين عليهم استخدام تطبيق محمول لإنشاء الغرف، داخل المجموعات، يمكن للمسؤولين التحكم في من يدخل غرفة الصوت، مع توفر الخيارات الخاصة والعامة وفقا لما نقله موقع The verege.

كما تقوم عملاق الوسائط الاجتماعية أيضًا بطرح ميزة الصوت القصير Soundbites لمزيد من المستخدمين في الولايات المتحدة، المقاطع الصوتية موجودة في خلاصات أخبار المستخدمين؛ يسجل المستخدمون مقطعًا صوتيًا قصيرًا في أداة منفصلة داخل فيسبوك.

ووصف الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج Soundbites بأنها تشبه مقاطع الفيديو على إنستجرام، ولكنها مخصصة فقط للصوت.

يقول فيسبوك إن المنتج لا يزال في المراحل الأولى من التطوير، لكنه حقق نجاحًا بين المبدعين الذين يستخدمونه حتى الآن. سيكون متاحًا لمزيد من المستخدمين في الأسابيع المقبلة.

ودخل فيسبوك إلى ساحة البودكاست خلال الصيف، لكن الاستماع إلى البودكاست على فيسبوك لا يزال مقصورًا على جمهوره في الولايات المتحدة.

وقالت الشركة في بيان لها إن لديها خططًا لتوسيع عروض البودكاست الخاصة بها إلى المزيد من الأسواق في المستقبل ، كجزء من "رؤية طويلة المدى في تقديم تجربة شاملة تجمع بين فرص التوزيع الجديدة والاكتشافات وتحقيق الدخل والروابط الاجتماعية للبودكاست."

وتقول الشركة أيضًا إنها ركزت على أدوات الإشراف ضمن تجاربها الصوتية الاجتماعية، بما في ذلك الأدوات التي "تحدد بشكل استباقي وتلقائي المحتوى الضار" وتقوم بتكييف عملياتها لتعديل المحتوى الصوتي الذي ينتهك معايير مجتمع فيسبوك.

كانت طريقة تعامل فيسبوك مع المحتوى الضار موضوعًا رئيسيًا للتدقيق في الأسابيع الأخيرة، بعد أن أظهرت الوثائق الداخلية التي قدمها المخبرون فرانسيس هاوجين إلى منافذ الأخبار أن بحث الشركة وجد أن نظامها الأساسي على إنستجرام قد يكون ضارًا للمراهقين وخاصة الفتيات.

قال نائب رئيس الشركة للشؤون العالمية، نيك كليج، خلال عطلة نهاية الأسبوع إن Instagram ستقدم ميزات تشجع المستخدمين على "أخذ استراحة" من المنصة و"دفعهم" بعيدًا عن المحتوى "الذي لا يفضي إلى رفاهيتهم".