شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "إنستجرام" يختبر خاصية لإخطار المستخدمين بانقطاع الخدمة ومشكلات التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت خدمة "إنستجرام" التابعة لشركة "فيسبوك" إنها تختبر خاصية لإخطار المستخدمين بانقطاع الخدمة أو المشكلات الفنية بشكل مباشر على تطبيق مشاركة الصور وفقا لما نقلته RT.

وجاء ذلك بعد أيام من تعطل خدمات عملاق شبكات التواصل الاجتماعي مرتين.

وأفادت "إنستجرام" في تدوينة بأن الاختبار سيجري في الولايات المتحدة وسيستمر لبضعة أشهر.

كما تخطط الشركة أيضا لطرح خاصية ستساعد في التسهيل على الأشخاص معرفة ما إذا كانت حساباتهم معرضة لخطر التعطيل.

وفي وقت سابق، واجه العديد من المستخدمين مشاكل مع "إنستجرام"، بحسب تقارير المستخدمين على مجموعة مراقبة الإنترنت "داون ديتكتور".