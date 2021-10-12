شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ظهور أول هاتف أيفون بمنفذ USB C؟ وما حقيقة الأمر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن شركة أبل تعتمد على منافذ Lightning في هواتف أيفون في الوقت الراهن، وذلك رغم أنها اشارت إلى عزمها الاعتماد على منافذ USB C مستقبلا، لكن مؤخرا ظهرت تقارير تشير إلى ظهور هاتف أيفون يمتلك منفذ USB C.

منفذ شحن هواتف أيفون

لكن التقارير أشارت إلى أن هذا الأمر هو مجرد محاولة فردية، حيث قام المهندس "كين بيلونيل" بإجراء تعديل على وحدة من هاتف iPhone X، حيث تم استبدال منفذ Lightning في الهاتف بمنفذ USB C.

وكانت شركة أبل قد أشارت إلى خططها لاستبدال منفذ Lightning في هواتف الأيفون بمنفذ USB C، إلا أن "بيلونيل" قرر إجراء هذا التغيير بالفعل في وحدة من iPhone X.

وقدمت أبل خلال الفترة الأخيرة جهاز iPad mini اللوحي بمنفذ USB C، أيضاً أشارت بعض التقارير إلى أن iPhone X يدعم تلقي الطاقة عبر المنفذ، إلى جانب نقل البيانات، وأيضاً إستغرق"كين بيلونيل" بضعة أشهر لتنفيذ التغييرات اللازمة لهاتف الأيفون لاستبدال منفذ Lightning في هواتف الأيفون بمنفذ USB C.