شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بلاغات عن توقف تطبيق فيس بوك فى بعض بلدان العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ مستخدمون عن أعطال فى تطبيق فيس بوك حول العالم، حيث وجدوا صعوبات فى الدخول لحساباتهم ومشاركة الصور والتحديثات الجديدة، وذلك بعد أيام من العطل العالمى الذى تعرضت له مواقع فيس بوك وإنستجرام وواتس آب، والتى اعترفت به الشركة وقدمت اعتذارا لمستخدميها، وفقا لموقع "العربية".

ولم يتمكن بعض المستخدمين الجمعة الماضية، من تحميل حساباتهم على إنستجرام، بينما أخفق آخرون فى إرسال رسائل عبر ماسنجر فيس بوك، حيث أكدت شركة فيس بوك، يوم الجمعة، أن بعض المستخدمين يواجهون مشكلة فى الوصول إلى تطبيقاتها وخدماتها، وذلك بعد أيام من تعرض عملاق وسائل التواصل الاجتماعى لانقطاع لمدة ست ساعات؛ بسبب خطأ أثناء الصيانة الروتينية لشبكة مراكز البيانات الخاصة بها.

فيما لم يتمكن بعض المستخدمين من تحميل حسابات Instagram الخاصة بهم، بينما لم يتمكن الآخرون من إرسال رسائل على Facebook Messenger.

وقالت الشركة، فى بيان لها، "الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا، نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها فى أسرع وقت ممكن ونعتذر عن أى إزعاج"، وقد انتقل الأشخاص سريعا إلى تويتر للسخرية حول الاضطراب الثاني على Instagram .

وقد أظهرت مجموعة مراقبة الويب Downdetector أن هناك أكثر من 36000 مشكلة لأشخاص أبلغوا عن مشكلات مع منصة مشاركة الصور Instagram يوم الجمعة.

كذلك كان هناك أيضًا أكثر من 800 مشكلة تم الإبلاغ عنها مع منصة المراسلة على Facebook.

وفى السياق ذاته طاف هاشتاج Instagramdown "عطل إنستجرام" موقع التواصل الاجتماعى تويتر، بعد مزاعم العديد من المستخدمين عن مجابهتهم مشاكل تقنية عند استخدام الموقع.

ونشرت وكالة رويترز أن بعض مستخدمى إنستجرام وفيس بوك ماسنجر يواجهون صعوبة التعامل مع التطبيقات خاصة فى تحميل الصور ويتوقعون حدوث عطل بالموقع.

وتساءل العديد من مستخدمى تويتر عن تواجد عطل جزئى فى موقع انستجرام، توجسا من أن يتبع ذلك عطل كلى يماثل ذلك الذى أصاب فيس بوك وواتس آب وإنستجرام قبل أيام.