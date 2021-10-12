شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل ترسل "مفاتيح أمان" لـ10 آلاف مستخدم معرضين لخطر القرصنة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنح جوجل مفاتيح أمان USB مجانية لعشرة آلاف مستخدم معرضين لخطر عمليات قرصنة إلكترونية مثل السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان، وتوفر مفاتيح الأمان مصادقة ثنائية وهي بمثابة طبقة أمان إضافية أقوى من كلمة المرور.

وبحسب بي بي سي، تقول جوجل إنها تريد تشجيع الأشخاص على الانضمام إلى "برنامج الحماية المتقدم" للمستخدمين البارزين، ويأتي ذلك في أعقاب الأخبار التي تفيد بأن الشركة أرسلت آلاف التحذيرات إلى مستخدمي Gmail الذين استهدفهم المتسللون.

وقال شين هنتلي مدير مجموعة تحليل التهديدات في جوجل في بيان إن التحذيرات صدرت بعد أن اكتشفت جوجل في أواخر سبتمبر حملة تستهدف نحو 14 ألف مستخدم بريد جوجل عبر مجموعة متنوعة من الصناعات.

قال هنتلي إن الحملة جاءت من APT28 - مجموعة قرصنة مرتبطة بروسيا - وكانت محاولة تصيد ، وهي حملة بريد إلكتروني مصممة لتبدو شرعية لخداع الأشخاص للكشف عن كلمات المرور الخاصة بهم.

ووفقا للتقرير، ATP28 المعروفة أيضًا باسم Fancy Bear او "الدب المتكلف" هي مجموعة قرصنة تقول حكومتا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إن المخابرات العسكرية الروسية تديرها.

بعد فترة من أنباء التحذيرات ، أعلنت الشركة عن جهود لزيادة أمان حسابات المستخدمين المعرضين لخطر من استهدافهم من قبل المتسللين، وأعلنت جوجل انها سترسل 10 الاف مفتاح أمان "Titan" مجانًا وعادة ما تكون متاحة للشراء بتكلفة تبدأ من 30 جنيهًا إسترليني ما يعادل 41 دولار امريكي.

في منشور مدونة ، قالت الشركة إنها دخلت في شراكة مع عدد من المنظمات للمساعدة في توزيع المفاتيح.

كما أعلنت جوجل عن خطط "التسجيل التلقائي لـ 150 مليون مستخدم إضافي لـ Google" في نظام المصادقة الثنائي الخاص بها ، وأشارت الشركة ان النظام الجديد يجمع بين "شيء تعرفه" (مثل كلمة المرور) و "شيء لديك" (مثل هاتفك أو مفتاح أمان) من أجل منع المهاجم الذي يمتلك أو يخمن كلمة المرور من الوصول الى الحساب.