شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صاروخ "سويوز" الروسي ينصب على منصة الإطلاق بـ36 قمرا صناعيا على متنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت اللجنة الحكومية في مطار "فوستوتشني" الفضائي قرارا لنقل صاروخ "سويوز – 2.1 بي" الحامل 36 قمرا صناعيا تابعا لشركة "وان ويب" البريطانية إلى منصة الإطلاق، وجاء ذلك في بيان نشرته مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية على "تويتر".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، قد تم نصب الصاروخ على منصة الإطلاق، الاثنين 11 أكتوبر الجاري، وفيما يتعلق بإطلاق الأقمار الصناعية البريطانية بصاروخ "سويوز – 2.1 بي" الروسي يتوقع أن يتحقق الساعة 12.40 يوم 14 أكتوبر الجاري.

يذكر أن مجموعة الأقمار الصناعية التابعة لشركة "وان ويب" البريطانية تضم الآن 322 قمرا صناعيا، وفي حال نجاح إطلاق الدفعة الحالية من الأقمار الصناعية "وان ويب" يوم 14 أكتوبر سيزداد عدد الأقمار الصناعية التابعة لـ "وان ويب" في مدار الأرض إلى 358 قمرا صناعيا.

جدير بالذكر أن الأقمار الصناعية البريطانية تطلق إلى مدار الأرض بموجب اتفاقية عقدتها شركة "روس كوسموس" الفضائية الروسية مع شركتي Arianespace و Starsem.