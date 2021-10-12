شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عمرها أكثر من 6 ملايين عام.. اكتشاف أقدم آثار أقدام بشرية فى جزيرة كريت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف العلماء أقدم آثار أقدام لما قبل البشرية، يعود عمرها لأكثر من 6 ملايين عام، فى جزيرة كريت في اليونان، وأظهرت التكنولوجيا الحديثة المستخدمة فى البحث، أن آثار الأقدام عمرها 6.05 مليون عام، وهو ما يجعلها أقدم دليل مباشر على قدم شبيهة بالإنسان.

ويواصل العلماء محاولة تحديد أى نوع ترك الآثار، إلا أن لها شكلا يشبه الإنسان بوضوح، مع إصبع كبير مشابه لإصبع البشر، و"كرة" في النعل غير موجود في القردة، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

آثار الأقدام تم اكتشافها لأول مرة عام 2002، بالقرب من قرية تراشيلوس على الحافة الغربية لجزيرة كريت اليونانية، وكانت ضمن صخور رسوبية تشكلت على شاطئ البحر الأبيض المتوسط القديم.



آثار أقدام فى كريت



آثار أقدام

وتعتبر آثار الأقدام المكتشفة في جزيرة كريت أقدم من مسارات منسوبة لنوع قديم لما قبل الإنسان يسمى "أسترالوبيثكس أفارينسيس" بـ2.5 مليون عام، والذي تم اكتشافها في تنزانيا بأفريقيا، وتنتمي إلى سلف الإنسان البدائي الشهير "لوسي".

وأوضح العلماء أن آثار الأقدام فى جزيرة كريت، أكثر بدائية من آثار "أسترالوبيثكس أفارينسيس"، وقبل 6 ملايين عام، كانت جزيرة كريت لا تزال مرتبطة بالبر اليوناني، مما يعني أن أشباه البشر الأوائل كان من الممكن أن يعيشوا في جميع أنحاء جنوب شرقي أوروبا بالإضافة إلى أفريقيا.

ولآثار أقدام جزيرة كريت شكلا يشبه الإنسان بشكل لا لبس فيه، وتحديدا من حيث أصابع القدم.