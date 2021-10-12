فيديو.. أسرار لا تعرفها عن هواتف سامسونغ القابلة للطي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ 34 دقيقة

رغم مرور أكثر من شهرين على إطلاق شركة سامسونغ هواتفها الذكية الجديدة القابلة للطي، نشرت الشركة الكورية مقطع فيديو عبر موقعها على الإنترنت، تعرض خلاله 4 اختبارات منفصلة تعكس متانة هواتفها القابلة للطي

دخل الاختبارات هواتف جلاكسي زد فولد 3 وجلاكسي زد فليب 3 (Galaxy Z Fold 3 & Galaxy Z Flip 3) القابلين للطي.

ورغم أن الشركة قامت بإطلاق كلا الهاتفين في شهر أغسطس الماضي إلا أن قيامها بنشر هذا المقطع مؤخرا فسره البعض بأنه محاولة من قبل عملاق الهواتف المحمولة لتهدئة المخاوف التي أثارتها التقارير الأخيرة عن وجود تشققات في شاشات هاتفها جلاكسي زد فليب 3 بحسب موقع AIT التقني.

اختبار المناخ

ويظهر أحد الاختبارات وجود الهواتف في غرفة بيئية في مناخات مختلفة للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح، مثل تشغيل الفيديو في مجموعة متنوعة من المناخات – من الجافة إلى الرطبة ومن الساخنة إلى الباردة، فيما يظهر اختبار مقاومة الماء قدرة أول هاتف ذكي قابل للطي مقاوم للماء على العمل في أوضاع الطي المختلفة، بما في ذلك الوضع المرن.

في حين استخدمت سامسونغ في الاختبار الثالث ذراعًا آليًا لاختبار أداء قلم اس بن (S Pen) عبر جلاكسي زد فليب 3 ، أما الاختبار الرابع والاخير فيعمل على إغلاق وفتح كلا الهاتفين مرارا وتكرارا حيث تخضع تلك الأجهزة لاختبارات طي صارمة لتدوم لأكثر من 200 ألف عملية فتح وإغلاق – أو نحو خمس سنوات من الاستخدام في حالة الإغلاق والفتح 100 مرة في اليوم.

وفي هذا الإطار قالت الشركة أنها أمضت سنوات في إجراء آلاف التجارب، معتمدين على وجهات نظر متنوعة وتطوير نهج جديد، موضحة أن هذا الامر مكنها من تطوير مواد جديدة، وتحسين المكونات الموجودة عبر طبقات لوحة الشاشة للحفاظ على أعلى معايير المتانة حتى الآن.

زجاج رقيق

في المقابل ذكر موقع (9to5Google ) أن تجربة محرره مع هاتف جلاكسي زد فيلب 3 أظهرت بعد أيام قليلة من عدم الاستخدام، بأن الزجاج الرقيق للغاية للهاتف قد كسر، قائلا: “لم أسقط الهاتف في الأيام الأخيرة (مرة واحدة فقط قبل أسابيع). لم أقم بتعريضه للحرارة الشديدة أو البرودة. لم أكن قد لمسته على مدار أيام قليلة. لذلك كان الزجاج المحطم بمثابة صدمة حقيقية لي”.

ونشر مستخدم عبر موقع ريديت مشكلة مماثلة بعد أقل من ثلاثة أيام من امتلاك الهاتف. وقال آخر إن شاشة هاتفه تشققت في غضون 24 ساعة.

ولطالما كان أحد أكبر الأسئلة حول الأجهزة القابلة للطي من سامسونغ هو متانتها. خاصة بعد تأخير صدور جهاز جالاكسي فولد الأصلي بسبب تعطل الشاشات في وحدات المراجعة.

ولم تتطرق اختبارات سامسونغ الجديدة على وجه التحديد لمسألة سبب حدوث تشقق في شاشات جلاكسي زد فيلب 3 رغم الأعداد المتزايدة من التقارير حول ظهور تشققات في منتصف الشاشة مباشرةً حول مكان مفصل الهاتف.