في 4 أيام.. إيلون ماسك يضيف لثروته 8.6 مليار دولار متجاوزا بيزوس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

كشف مؤشر ”بلومبيرغ“ للمليارديرات أن الملياردير إيلون ماسك رئيس شركة ”تسلا“ الأمريكية للسيارات الكهربائية كسب نحو 8.6 مليار دولار في 4 أيام فقط، لتصل ثروته إلى نحو 222 مليار دولار، متجاوزا بذلك مؤسس ”أمازون“ جيف بيزوس.

وبيٌن مؤشر الوكالة للمليارديرات في تقرير نشرته شبكة ”سي إن إن“ الأمريكية اليوم الثلاثاء أن ماسك هو أغنى شخص في العالم الآن، وأن ثروته الشخصية قفزت بمقدار 10.6 مليار دولار إضافية بعد بيع ثانوي للأسهم من قبل المستثمرين تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي، خاصة بعد أن قدرت قيمة شركة ”سبيس إكس“ الخاصة به بأكثر من 100 مليار دولار.

واظهر التقرير أن بيزوس هو ثان أغنى شخص في العالم، بعد أن كان في المركز الأول قبل فترة، وذلك بثروة صافية قدرها 191.6 مليار دولار.

ولفت التقرير إلى أن ماسك حقق ما يقارب من 8.6 مليار دولار منذ الإغلاق مساء يوم الجمعة، وأكثر من 52 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، مضيفا أن قيمة أسهم شركة ”تسلا“ ارتفعت أيضا بنسبة 13% منذ بداية العام بعد فترة صعبة.

وأوضح التقرير أن ماسك تلقى خيارات أسهم خلال العام تبلغ قيمتها الآن 22 مليار دولار.

ولفتت ”سي إن إن“ إلى أن ماسك وبيزوس أغنى رجلين على وجه الأرض يتنافسان الآن في سباق فضائي، وأنه حتى قبل إطلاق أول مهمة سياحية إلى الفضاء على متن عربة Inspiration4 الشهر الماضي فازت شركة SpaceX التابعة لماسك بعقود ضخمة من وكالة ”ناسا“ الأمريكية إلى جانب عقود عسكرية.

وسافر بيزوس الذي أسس Blue Origin في عام 2000، ومالك العلامات التجارية ”فيرجن“ الملياردير البريطاني السير ريتشارد برانسون إلى الفضاء الصيف الماضي.

ونقلت الشبكة عن تقرير مالي قوله في يونيو الماضي إن بعض المليارديرات، بمن في ذلك ماسك وبيزوس ومؤسس شركة ”مايكروسوفت“ بيل غيتس يدفعون ضريبة دخل متدنية مقارنة بالغالبية العظمى من الأمريكيين، على الرغم من ثرواتهم الهائلة.