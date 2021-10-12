شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: غير كلمة مرور جوجل إذا كان لديك أحد هذه الرسائل النصية الاحتيالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر خبراء الأمن في CYBER تحذيرًا بشأن رسالة نصية احتيالية تسرق كلمات مرور الأشخاص والتفاصيل المصرفية، ووفقًا لـ ZDNet ، فإن المحتالين الذين يتظاهرون بأنهم جوجل يستهدفون الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل Android ، المملوك لشركة البحث الأمريكية العملاقة.

ويستهدف المحتالون الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام اندرويد في محاولة لسرقة عمليات تسجيل دخول الأشخاص إلى جوجل والحسابات الأخرى عبر الإنترنت الائتمان: Getty - Contributor

وتزعم النصوص خطأً أن هاتف المستلم قد أصيب ببرامج ضارة وتطلب منه تنزيل تحديث أمني.

ومع ذلك سيؤدي النقر فوق ارتباط في النص إلى إصابة هاتفك بـ FluBot، وهو أحد أشكال برامج Android الضارة التي يمكنها اختراق بياناتك الشخصية.

من المعروف أن FluBot يسرق كلمات المرور عبر الإنترنت والتفاصيل المصرفية والمعلومات الحساسة الأخرى المرتبطة بالهواتف الذكية المصابة.

ويستخدم التنزيل المراوغ أيضًا الجهاز المخترق لنشر نفسه إلى الضحايا الآخرين، مضيفًا رابطًا آخر إلى سلسلة العدوى.

ويمكن إرسال الروابط إلى أجهزة iPhone، على الرغم من أن أجهزة Apple لا تتأثر بالبرامج الضارة.

بعد أن يتابع المستخدم الرابط ، تظهر شاشة تحذير حمراء تقول "جهازك مصاب ببرنامج FluBot الخبيث".

ضخت Google الكثير من الموارد لتحسين أمان مستخدميها وسط ارتفاع عالمي في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت وحملات التصيد الاحتيالي.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت الشركة أنها ستطلب قريبًا من المعجبين استخدام طريقة جديدة وأكثر أمانًا لتسجيل الدخول إلى حساباتهم.

سيتم طرح التمكين الإجباري للمصادقة الثنائية (2FA)، والذي يضيف خطوة ثانية إلى عملية تسجيل الدخول، بحلول نهاية عام 2021.

وستؤثر هذه الخطوة على أكثر من 150 مليون حساب جوجل حول العالم، وهي حسابات مطلوبة للوصول إلى خدمات مثل YouTube و Gmail.

قالت جوجل إن خطوة المصادقة الإضافية تجعل تسجيل الدخول أكثر أمانًا وتحمي حسابات جوجل من المحتالين عبر الإنترنت.

في أخبار أخرى، تم تسريب تفاصيل تسجيل دخول 11 مليون مستخدم Facebook في المملكة المتحدة مؤخرًا إلى منتدى للقراصنة.