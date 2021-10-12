شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متى يصدر Apple MacBook؟..أبرز المميزات والمواصفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يكون جهاز Apple MacBook السري قيد التطوير - وقد يستغرق الأمر أيامًا فقط من إطلاقه، وسيكون جهاز MacBook Pro 2021 الذي يُشاع منذ فترة طويلة بمثابة تجديد عالى التقنية للكمبيوتر المحمول وفقا لما نقله موقع Thesun.

ما هو MacBook Pro 2021؟

تعد أجهزة Apple MacBooks من أفضل أجهزة الكمبيوتر المحمولة في العالم، فهي تنافس ويندوز بشكل مريح من حيث القوة وسهولة الاستخدام.

وMacBook Pro هو أحدث تشكيلة من أجهزة الكمبيوتر المحمول من آبل.

لم تؤكد آبل أي خطط لإطلاق إصدار جديد من MacBook Pro، لكن العديد من المسربين لأخبار التكنولوجيا- بما في ذلك مارك جورمان الموثوق به للغاية من بلومبرج - يشيرون إلى أن أحدهم في الطريق، ومن المتوقع أن تكون شريحة M1X واحدة من أكبر التحسينات.

بدأت آبل مؤخرًا في صنع شرائح M1 الخاصة بها لأجهزة MacBooks (و iPad Pro).

لقد حققوا نجاحًا هائلاً، حيث قدموا أداءً مذهلاً - مع إعجاب مراجعى الأدوات بشكل عام للغاية.

من المتوقع أن يكون M1X نسخة أكثر قوة من هذه الشريحة والتي ستمنح MacBook Pro ميزة على أشقائه الأرخص ثمناً.

نتوقع أيضًا شاشة LED صغيرة من شأنها أن تقدم صورًا أفضل بشكل عام.

ويتمثل جزء من مشكلة هذه الطريقة في أنها لا تمنح التلفزيون قدرًا كبيرًا من التحكم في بعض الجوانب الدقيقة للفيديو - مثل الارتفاعات والانخفاضات في السطوع والتباين.

وتتمثل إحدى طرق حل هذه المشكلة في جعل مصابيح LED أصغر، حتى تتمكن من استيعاب المزيد.

ويتيح لك حشر المزيد من وحدات البكسل في التلفزيون تقديم المزيد من التفاصيل، وينطبق الشيء نفسه على مصابيح LED.

لذا فإن تلفزيون Mini LED هو واحد حيث تكون مصابيح LED أصغر بكثير، مع وجود العديد منها في الشاشة.

بهذه الطريقة يمكن للتلفزيون توفير إضاءة أكثر تفصيلاً في مناطق محددة جدًا من الشاشة.

والنتيجة النهائية هي أنك تحصل على تمثيل أكثر دقة للفيديو الأصلي.

لقد سمعنا أيضًا شائعات عن هيكل MacBook Pro المعاد تصميمه، حيث تعمل الشاشة من الحافة إلى الحافة.

ومن المرجح بشكل متزايد أن يتم استبدال OLED Touch Bar المثير للجدل من Apple (شاشة رقيقة تعمل عبر الجزء العلوي من لوحة المفاتيح بأزرار افتراضية) بمفاتيح فعلية.

ومع ذلك لا يوجد شيء مؤكد - حتى ما إذا كان جهاز MacBook Pro الجديد موجودًا بالفعل.

متى سيصدر MacBook Pro 2021 ؟

المشكلة هي أننا لا نعرف متى سيصدر MacBook Pro الجديد.

ألمحت الكثير من الشائعات إلى إطلاقه في عام 2021.

لكن هذا لا يترك الكثير من الوقت لحدث Apple.

أقامت Apple العام الماضي فعاليات خاصة في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.

لذلك لا يزال بإمكاننا رؤية شيء ما قبل عيد الميلاد، على الأرجح في الأسابيع القليلة المقبلة.

إذا كان من المقرر عقد حدث أكتوبر، فإننا نتوقع أن نسمع عنه قبل حوالي أسبوع.

لذلك من المحتمل أن نكتشف قريبًا جدًا ما إذا كانت Apple تخطط لشيء كبير.

بمجرد أن يصبح المنتج رسميًا، فمن المحتمل أن نشهد إطلاقًا للبيع بالتجزئة بعد فترة وجيزة.

توقع أن يتراجع تاريخ إصدار MacBook Pro الجديد بعد حوالي 10 أيام من الإعلان.