شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تصبح جوجل خيارك الأساسي لتتبع الأخبار؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يفكر البعض في الأخبار العاجلة، فإنهم يفكرون في التمرير على الجدول الزمني الخاص بهم على تويتر لمتابعة آخر التطورات في القصة، وتريد جوجل تغيير ذلك عن طريق إضافة ميزة تسمى Big Moments على أخبارها، وهى منصة جيدة لمتابعة بعض الأخبار التي ربما فاتتك أو قراءة مقالات حول مواضيع مختلفة، ومع ذلك، فهو ليس أفضل مكان لتتبع الأخبار العاجلة وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

وفقًا لتقرير صادر عن The Information، كان فريق داخل الشركة يحاول تطوير ميزات لجذبك نحو Google أثناء الأحداث المهمة، وأشار إلى أن ميزة Big Moments تهدف إلى تسليط الضوء على الأخبار العاجلة وتوفير سياق إضافي عندما تبحث عن معلومات حول هذا الحدث.

وحاليًا يمكنك مشاهدة أهم الأخبار حول موضوع ما إلى جانب بعض التغريدات على بحث جوجل، تريد الشركة عرض معلومات أكثر أهمية وتم التحقق منها، على سبيل المثال، عدد الوفيات في كارثة طبيعية مستقبلية.

ذكر تقرير المعلومات أن جوجل تريد أن تكون صوتًا محايدًا في عرض الأخبار العاجلة. نظر الفريق الذي يعمل على هذه الميزات في أسئلة مثل متى يتم تصنيف إطلاق النار على أنه هجوم إرهابي.

اختبرت الشركة بعض هذه الميزات خلال هجمات كابول التي وقعت في أغسطس، بدأت في عرض مقتطفات من المعلومات من ويكيبيديا، وحجم الحدث، وعدد الإصابات.

إذن كيف تقارن Big Moments بـ Twitter؟ من السهل متابعة الأخبار العاجلة على Twitter نظرًا لطبيعته في الوقت الفعلي، يمكنك أيضًا البحث بسهولة عن الكلمات الرئيسية وعلامات التصنيف المتعلقة بالأحداث والحصول على معلومات من المراسلين والمنافذ الإخبارية والسكان المحليين، بالإضافة إلى ذلك هناك احتمال أن يقوم شخص ما بتغريد سلسلة رسائل قد توفر الكثير من السياق غير المعروف المتعلق بالحدث.

سيكون تجميع كل المعلومات حول حدث مهم وعرضه في الوقت الفعلي تحديًا لـ Google، علاوة على ذلك واجهت الشركة تدقيقًا بشأن نشاط توزيع الأخبار في دول مثل فرنسا وأستراليا، مع ميزة الأخبار العاجلة المحتملة هذه سيراقب المزيد من الأشخاص هيمنة Google المحتملة في هذا القطاع.