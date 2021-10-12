تكنولوجيا: كيف يدمن الناس الاستثمار في العملات المشفرة؟

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القاهرة - سامية سيد - افتتح المركز الطبي الإسكتلندي لعلاج الإدمان Castle Craig قسما جديدا العلاج للأشخاص المدمنين على التداول والمراهنة على فروق الأسعار وتداول العملات المشفرة مثل بتكوين، وقال المركز على موقعه الإلكتروني، "نتعامل مع هذه الأشكال على أنها أشكال من إدمان القمار" وفقا لما نقلتهCNBC بالعربية.





أعراض الإدمان

يعد المركز عيادة خاصة لإعادة التأهيل من إدمان المخدرات والكحوليات، وتقع في بيبليشاي، في منزل ريفي من القرن الثامن عشر يقع على مساحة 50 فدانًا من الحدائق الخاصة.

وقال المركز أن بعض الأعراض التي يجب على مستخدمي العملات المشفرة البحث عنها مما يشير إلى الإدمان هي: الشعور بتوتر العضلات والقلق، والتحقق باستمرار من الأسعار عبر الإنترنت حتى في منتصف الليل والتفكير في تداول العملات المشفرة عند القيام بأشياء أخرى.

وأضافت أن العملات المشفرة بالنسبة لكثير من الناس، يبدو أنها طريقة سهلة للثراء، مثل جميع أشكال المقامرة، ويمكن أن تكون مسببة للإدمان بشكل كبير.

الاستثمار بدلاً من المقامرة .. كيف يدمن الناس الاستثمار في العملات المشفرة؟

قالت جانيس دورن، الحاصلة على الدكتوراه في الطب النفسي إن واحدًا من كل عشرة متداولين في الولايات المتحدة مدمن هذه العملات الرقمية المشفرة.

وأضافت "في بعض الأحيان يحالف هؤلاء المتداولون الحظ ويفوزون، ولكنهم يخسرون معظم الوقت".

وانه في كثير من الأحيان، يسجل المتداولون في هذه العملات المشفرة خسائر كبيرة لكنهم يستمرون في المضي قدمًا لأنهم يعيشون في حلقة مفرغة ويقومون بما يسمى "التداول الانتقامي" لمحاولة تعويض خسائرهم وهذه وصفة لكارثة كاملة بكل المقاييس.

إن مثل هذه الأنشطة تقوم على تقلب مستمر في الأسعار ويمكن أن تكون مراقبة هذه الأسعار على الإنترنت أمرًا مقنعًا ومثيرًا وخاصة بعد أن جنى العديد من المتداولين الكثير من المال بهذه الطريقة.

قال كريس بيرن، طبيب في المركز إن المخاطر العالية والتقلبات الكبيرة في سوق العملات المشفرة تجذب المقامر الذي يعاني من مشاكل حيث توفر له الإثارة والهروب من الواقع.

في الوقت نفسه يؤكد المركز الطبي، ليس كل المتداولين أو المستثمرين في العملات المشفرة مدمنين لأنه من الصعب التمييز بين الشغف والإدمان.

لماذا يدمن شخص ما تداول العملات المشفرة؟

أوضح المركز في تقريره أن لجوء الشخص إلى هذا النوع من التداول بمثابة هروب من حالات التوتر أو الملل.

وأضاف: تعطي مثل هذه التداولات راحة مؤقتة من مشاعر الحزن والوحدة التي يمكن أن يشعر بها الشخص، كما يمكن أن تحل محل أو تظهر بجانب أنواع الإدمان الأخرى المعروفة باسم "الإدمان المتبادل".

التعرف على إدمان العملات المشفرة

Castle Craig "ليس كل المتداولين أو المستثمرين في العملات المشفرة مدمنين على المقامرة وقد يكون من الصعب التمييز بين الشغف والإدمان".

وأضاف المركز أن المعالجون لديه يستخدمون العديد من الاستبيانات التشخيصية والتقييمات العلاجية للمساعدة في التعرف إذا كان لدى المتداول إدمان أم مجرد شغف.