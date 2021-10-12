شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي .. كيفية إخفاء بريدك الإلكتروني على أيفون مع iOS 15 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من بين قائمة ميزات iOS 15 ، هناك ميزة Hide My Email الجديدة، والتى تهدف إلى تحسين خصوصية وأمن المستخدمين، حيث تتيح Hide My Email للمستخدمين إنشاء عناوين بريد إلكتروني فريدة وعشوائية لاستخدامها مع التطبيقات ومواقع الويب والخدمات بدلاً من معرفات البريد الإلكتروني الشخصية الخاصة بهم.

لذلك ، يظل معرف البريد الإلكتروني الشخصي خاصًا ويؤدي ذلك إلى تقليل الرسائل الإخبارية والبريد العشوائي غير الضروري والإعلانات والعروض الترويجية.

ويمكن استخدام ميزة Hide My Email لإنشاء حساب جديد على أحد التطبيقات ، أو الاشتراك في رسالة إخبارية أو حتى إرسال بريد إلكتروني إلى شخص غير معروف، إذن ، كيف تعمل الميزة وكيفية استخدامها؟ وفيما يلى كل ما تحتاج لمعرفته حول ميزة إخفاء البريد الإلكتروني من أبل.

كيف تعمل ميزة إخفاء البريد الإلكتروني في iOS 15 وiPadOS 15 هناك طريقتان لاستخدام Hide My Email - تسجيل الدخول باستخدام Apple و iCloud +.

وباستخدام خيار تسجيل الدخول باستخدام Apple ، يمكنك إنشاء عنوان بريد إلكتروني عشوائي مباشرةً داخل التطبيق أو موقع الويب المدعوم التابع لجهة خارجية.

ومن ناحية أخرى ، يتيح لك خيار iCloud + إنشاء عناوين عشوائية متعددة ، مباشرة على جهازك أو في Safari أو موقع iCloud الإلكتروني ، كما تريد، ويمكنك بعد ذلك استخدامها في أي مكان حسب حاجتك.

ويجب أن تدرك أن جميع العناوين التي تم إنشاؤها فريدة من نوعها وأن جميعها يعيد توجيهها إلى حساب بريدك الإلكتروني الشخصي ويمكنك قراءة أو إرسال أو الرد على بريد إلكتروني باستخدام عنوان البريد الإلكتروني الذي تم إنشاؤه عشوائيًا دون الكشف عن حساب بريدك الإلكتروني الشخصي.

ويعد استخدام Hide My Email أمرًا بسيطًا جدًا، وإذا كنت تقوم بإنشاء حساب جديد على موقع ويب يدعم تسجيل الدخول باستخدام Apple ، فيمكنك استخدام عناوين البريد الإلكتروني التي تم إنشاؤها عشوائيًا، وعلى iCloud + ، تقوم أولاً بإنشاء عنوان بريد إلكتروني عشوائي ومن ثم يمكن استخدامه مع أي تطبيق أو موقع ويب أو خدمة.

أفضل جزء في عناوين البريد الإلكتروني التي تم إنشاؤها عشوائيًا هو أنك تتحكم فيها بشكل كامل، ويمكنك تغييرها أو حتى إيقاف إعادة توجيه الرسائل لإيقاف تلقي الرسائل على حسابك الشخصي.

كيفية تمكين إخفاء البريد الإلكتروني الخاص بي على iPhone و iPad 1. افتح تطبيق الإعدادات واضغط على اسمك في الأعلى

2. اضغط على خيار iCloud

3. الآن ، انقر فوق إخفاء البريد الإلكتروني الخاص بي

4. ثم اضغط على أيقونة "+ إنشاء عنوان جديد" لإنشاء عناوين عشوائية

5. اضغط على زر متابعة ثم أدخل تسمية لعنوان بريدك الإلكتروني الجديد

6. يمكنك أيضًا ترك ملاحظة لعنوان البريد الإلكتروني الذي تقوم بإنشائه.

أنت تخفي بريدي الإلكتروني جاهز الآن للاستخدام.

كيفية إلغاء تنشيط عنوان بريد إلكتروني تم إنشاؤه باستخدام Hide My Email 1. افتح الإعدادات وتوجه إلى إعدادات iCloud من خلال النقر على اسم معرف Apple الخاص بك في الأعلى

2. اضغط على إخفاء بريدي الإلكتروني ثم اضغط على عنوان البريد الإلكتروني الذي تريد إلغاء تنشيطه

3. ابحث عن خيار إلغاء تنشيط عنوان البريد الإلكتروني واضغط عليه

يجب أن تدرك أنه بمجرد إلغاء تنشيط عنوان بريدك الإلكتروني ، لن تتمكن بعد ذلك من استخدام التطبيق أو موقع الويب الذي تم ربطه به.