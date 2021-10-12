شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متصفح كروم يحصل على ميزة جديدة لمستخدمي أندرويد .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل Google على خيار وصول جديد لمتصفح كروم لنظام أندرويد، حيث تم طرح ميزة جديدة تعرف بـ Page Zoom والتى تغمل على تكبير الصفحة لتعمل بشكل أفضل من ميزة "لمس وتحجيم النص" ومن المفترض أن تسهل رؤية النص الصغير على هاتفك.

وستكون الميزة موجودة في القائمة المنسدلة لمعلومات الصفحة، على الرغم من أنها قد تتحرك في مكان آخر لاحقًا، وسيتذكر كروم بشكل حاسم مستوى التكبير / التصغير الخاص بك ويستخدمه تلقائيًا في المرة التالية التي تزور فيها نفس الصفحة.

على جانب آخر أطلق متصفح الإنترنت "جوجل كروم" ميزة جديدة على الهواتف الذكية، كانت موجودة في نسخته الخاصة بالكمبيوتر طول السنوات الماضية، حيث أعلن "جوجل كروم" أنه أضاف ميزة "تتبع الأخبار" (RSS) إلى الهواتف الذكية، التي عند تفعيلها يمكن متابعة كل ما هو جديد من أخبار ومنشورات صادرة عن موقع معين.

وتتوافر الميزة حاليا على هواتف "أندرويد"، ومن المقرر أن تتوافر على "آيفون" العام المقبل، ويوجد زر متابعة الأخبار من موقع محدد في خدمة "RSS" في حال استخدام متصفح "كروم 94"، ولكن أكدت مديرة الهندسة في "جوجل كروم"، أدريان بورتر، أنه يمكن تفعيل الميزة يدويا بالانتقال إلى: flags، ثم البحث عن "Web Feed" وتفعيله.