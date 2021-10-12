شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: تسلا تبدأ الإنتاج فى مصنع Gigafactory الألماني قبل نهاية 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن Elon Musk في سان فرانسيسكو أن مصنع Tesla Gigafactory في ألمانيا سيبدأ في طرح المركبات الأولى بحلول نهاية عام 2021.

وفي حديثه في حدث على غرار معرض المقاطعة "Giga-Fest"، قال ماسك إن صانع السيارات الكهربائية سيبدأ بتصنيع سيارات طراز Y ، بالإضافة إلى ملايين من خلايا البطارية.

وقال "ماسك":"نحن نهدف إلى بدء الإنتاج في غضون بضعة أشهر، بشكل أساسي، في نوفمبر أو ديسمبر، ونأمل أن نسلم سياراتنا الأولى في ديسمبر، لكن بدء الإنتاج هو الجزء السهل نوعًا ما. الجزء الصعب هو الوصول إلى حجم الإنتاج".

وتواجه شركة Berlin Gigafactory عدة دعاوى قضائية من قبل مجموعات بيئية، قدم السكان المحليون أكثر من 800 شكوى ضد المنشأة، وعلى الرغم من الاحتجاجات ، فإن لدى تسلا فرصة بنسبة 95 في المائة في الحصول على موافقة المصنع، وفقًا لوزير الاقتصاد في ولاية براندنبورج.

وتهدف Tesla إلى إنتاج ما يصل إلى 500000 سيارة سنويًا ولديها 12000 موظف في مصنع برلين، وأعلن ماسك الأسبوع الماضي أن تسلا تنقل مقرها الرئيسي من بالو ألتو في كاليفورنيا في وادي السيليكون إلى أوستن، تكساس، حيث تقوم ببناء مصنع.

وستواصل Tesla تشغيل مصنعها للسيارات الكهربائية في فريمونت، كاليفورنيا، وزيادة الإنتاج هناك بنسبة 50 في المائة، وقال ماسك في اجتماع سنوي للمساهمين: "أنا متحمس للإعلان عن نقل مقرنا الرئيسي إلى أوستن بولاية تكساس".

وانتقل ماسك نفسه إلى تكساس العام الماضي ، حيث عززت شركة سبيس إكس وجودها في الطرف الجنوبي من البلاد.