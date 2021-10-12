شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لا يجب حفظ مستندات تعريف الشخصية ضمن محفظة آبل.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الهواتف الذكية في استبدال عدد كبير من الأدوات والمنتجات الأخرى، ولعل ذلك قد ظهر بوضوح عندما أصبح المستخدم قادر على استخدام هاتفه الذكى للدفع بدلًا من بطاقة الائتمان ولدى شركة آبل بعض الأفكار الإضافية التى ستسهل التجربة أكثر وأكثر.

وأعلنت آبل منذ عدة أسابيع عن إمكانية حفظ مستندات تعريف الشخصية على الآيفون واستخدامها بدلًا من النسخة الفيزيائية، وسيتم العمل بتلك الخاصية بالفعل في ثمان ولايات أمريكية قريبًا.

ووفقا لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية، تعتمد تلك الخاصية على إجراء مسح ضوئي لبطاقة تعريف الشخصية ورخصة القيادة وغيرها من المستندات، ومن ثم عرضها على من يهمه الأمر مباشرةً من خلال هاتف آيفون الخاص بالمستخدم، وبالرغم من أن الفكرة مميزة وتزيد من سهولة الحياة اليومية إلا أن الخبراء يرون فيها مخاطر كبيرة.

وتتمثل هذه المخاطر في اكتساب الشرطة لحق إجبار المستخدم على فتح قفل هاتفه، وهو حق لا تمتلكه في الوقت الحالي، وذلك حيث إن أي شرطي قد يطلب من المواطن أن يفتح قفل هاتفه ويعطيه له لكي يطالع المستند.

ولكن آبل من ناحية أخرى قد صرّحت رسميًا قائلة: “يتم عرض رخصة القيادة وبطاقة التعريف المحلية بشكل مشفر عبر الهاتف ليتمكن الطرف الآخر من مشاهدتها، وهذا يحدث دون أن يضطر المستخدم لفتح قفل الهاتف من الأساس. إلى جانب أنه ما من حاجة لإعطاء الهاتف للشرطي.”

ويرى المختصون أن رجال الشرطة قد يسيئون استخدام هذه الخاصية. حيث إنهم – وعلى سبيل المثال – قد يرفضون الاعتراف بالمستند إلا عند فتح قفل الهاتف أو الإمساك بالهاتف بيديهم.

وذلك في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل تعانى من قضية إساءة استخدام رجال الشرطة لسلطتهم. وقد نصح المختصون أيضًا بالاعتماد دائمًا على بطاقة تعريف الهوية الفيزيائية عند التعامل مع الشرطة.

وتمت مناقشة الأمر من ناحية أخرى، وهى إيجاد العذر المثالى من رجال الشرطة المسيئين فى حالة حدوث مشكلة وتحويلها للقضاء حيث إن رجال الشرطة قد يتعذرون بأنهم احتاجوا لرؤية المستندات عبر الهاتف.

ومن ناحية أخرى فإن البعض الآخر يرى أنه لا داعى لاستخدام هذه الخاصية من الأساس، وذلك لأن المستخدم بذلك يسلّم آبل نسخة من بطاقته الشخصية ومن رخصة قيادته، وهو ما قد يشكل خطرًا حتى ولو كانت المستندات مشفرة.