شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف المقارنة بين ساعة آبل 7 والإصدارات السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت آبل في مؤتمرها هذا العام عن ساعة آبل 7، وهى تعتبر الإصدار الأحدث حاليًا لساعات آبل الذكية.

وجاء هذا الإعلان إلى جوار مجموعة من المنتجات الجديدة مثل آيفون 13 وجهازي آيباد جديدين، وبدأ الكثيرون في التفكير في ترقية ساعاتهم الذكية والانتقال لساعة آبل 7.

لذلك نقدم لكم في مقالنا اليوم مقارنةً بين ساعة آبل 7 وساعات آبل من الأجيال السابقة من جميع الجوانب، وفقا لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية .

ويبدو أن الجيل الجديد من ساعة آبل يستخدم معالج الجيل السادس السابق من الساعة، حيث لم تعلن آبل عن أي معالج جديد.

وذلك على الرغم من أنها تطلق عليه S7، ولكنه يظل المعالج ذاته الذي استخدمته الشركة في الجيل السادس.

وإن كنت تستخدم الجيل السادس من الساعة سابقًا، فإنك يجب ألا تتوقع زيادة في الأداء في ساعة آبل 7 الجديدة.

ولكن يعتبر المعالج الجديد أفضل من المعالج المستخدم في الأجيال القديمة، كما يستخدم الجيل الجديد مساحة تخزين 32 جيجابايت.

حجم الشاشة ونوعها

وقدمت آبل تغييرًا كبيرًا في تصميم الشاشة وحجمها، حيث تمكنت من تقليص حواف الشاشة بشكل كبير للغاية لتصبح الأقل بين جميع الساعات، وتعتبر الشاشة الجديد أكبر بنسبة 20٪ من الجيل السادس والرابع والخامس وSE، وأكبر بنسبة 50٪ من الجيل الثالث من الساعة.

كما تستخدم الساعة تقنية الشاشة التي تعمل دائمًا Always On Display، وهي غير موجودة في الجيل الرابع والثالث من الساعة.

تقنيات الشحن المستخدمة في ساعة آبل 7

وقامت آبل باستخدم تقنية شحن جديدة في ساعة آبل 7، حيث تستطيع الساعة الوصول إلى نسبة شحن 80٪ في خلال 45 دقيقة بدلًا من 60 دقيقة للإصدارات الأخرى، كما تستطيع تشغيل تتبع النوم عبر شحن الساعة لمدة 8 دقائق لتحصل على 8 ساعات من تتبع النوم.

كما تستخدم الساعة شاحنًا جديدًا يعمل بمنفذ USB C بدلًا من المنفذ المعتاد لزيادة سرعة الشحن بشكل كبير، ولكن لم تزد فترة استخدام الساعة كثيرًا، حيث تعمل حتى 18 ساعة متصلة كالعادة.

المستشعرات والمميزات الأخرى

وتحصل ساعة آبل على مجموعة إضافية من المستشعرات مقارنةً بساعة SE والأجيال السابقة، ولكن لا تختلف كثيرًا عن الجيل السادس من الساعة، حيث تستخدم آبل المعالج نفسه وبالتالى تستخدم المستشعرات نفسها فى الساعتين.

ولا يختلف سعر ساعة آبل من الجيل السابع عن أسعار الساعات السابقة عندما تباع جديدة من متاجر آبل، حيث تأتي الساعة بسعر 400 دولار تقريبًا، ويمكنك الحصول على سعر أقل للإصدارات الأقدم رسميًا مثل الجيل الثالث أو SE.

لذلك تعتبر ساعة آبل 7 ترقية كبيرة ومستحقة للقادمين من الجيل الرابع أو الثالث، ولكنها لا تقدم الترقية نفسها للقادمين من الجيل الخامس أو السادس، ويمكن لهؤلاء المستخدمين الإنتظار حتى الجيل القادم من الساعة، وذلك إن لم يكونوا في حاجة لحجم الشاشة الأكبر وسرعة الشحن الأكبر.