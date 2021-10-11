شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه خدمة جوجل الجديدة Pixel Pass المنافسة لـApple One؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الوقت الذى تستعد فيه شركة جوجل للكشف عن أحدث هواتفها في 19 أكتوبر، ذكرت تقارير جديدة نية الشركة إطلاق خدمة تعرف بـ Pixel Pass والتى تجمع خدمات جوجل ضمن اشتراك واحد، بشكل شبيه لما تفعله آبل مع Apple One.

وذكرت التسريبات عن وجود خدمة من جوجل تجمع خدماتها المدفوعة تحت اشتراك واحد وستكون باسم Pixel Pass، ووفقًا للتسريبات، ستجمع الخدمة اشتراكات Google One، Google Pass، وYouTube Premium أو YouTube Music، بالإضافة إلى Google Fi.

لكن دون أي معلومات عن سعرها المنتظر أو عن البلدان التي ستتوفر فيها، حيث ربما تتوفر في الولايات المتحدة فقط في البداية.

وعلى ما يبدو أن الخدمة ستتوفر لمستخدمي هواتف بكسل فقط، وبالتالي لن تكون متاحة لمستخدمي أندرويد على الهواتف الأخرى، ما يعني خطوة لتشجيع مستخدمي أندرويد على اختيار هواتف بكسل دون غيرها للاستفادة من الخدمة.