شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك يتخذ تدابير جديدة لإبعاد المراهقين عن المحتوى الضار قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نك كليج نائب رئيس الشؤون العالمية في فيسبوك، إن إنستجرام سيقدم تدابير جديدة لإبعاد المراهقين عن المحتوى الضار وتشجيعهم على "أخذ قسط من الراحة" من المنصة. أدلى كليج بهذه التصريحات في برنامج حالة الاتحاد على شبكة سي إن إن بعد أقل من أسبوع من إدلاء المخبر فرانسيس هوجن بشهادته أمام الكونجرس حول بحث داخلي أظهر أن Instagram يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الصحة العقلية للشباب.

قال كليج:"سنقدم شيئًا أعتقد أنه سيحدث فرقًا كبيرًا، حيث ترى أنظمتنا أن المراهقين ينظرون إلى نفس المحتوى مرارًا وتكرارًا، وهو المحتوى الذي قد لا يكون مفيدًا لرفاهيتهم وفقا لما نقله موقع The verege.

وأضاف أنه بالإضافة إلى الإيقاف المؤقت للخطط الخاصة بمنصة Instagram Kids وإعطاء الوالدين عناصر تحكم اختيارية للإشراف على المراهقين، فقد خططت الشركة لإدخال ميزة تسمى "خذ استراحة"، حيث سنحث المراهقين على مجرد أخذ استراحة من باستخدام إنستجرام. "

لم يقدم كليج مخططًا زمنيًا لأي من الميزتين. قال متحدث باسم Facebook إن الميزات "لم يتم اختبارها بعد ولكن سيتم قريبًا"، وأشار المتحدث إلى منشور بتاريخ 27 سبتمبر من قبل رئيس Instagram آدم موسيري ذكر أن الشركة كانت "تستكشف" الميزات:

أعلنا الأسبوع الماضي أننا نستكشف فكرتين جديدتين: تشجيع الأشخاص على النظر في مواضيع أخرى إذا كانوا يتناولون محتوى قد يساهم في المقارنة الاجتماعية السلبية، وميزة تسمى مؤقتًا "خذ استراحة"، حيث يمكن للأشخاص وضع يتوقف حسابهم مؤقتًا ويتوقف لحظة للتفكير فيما إذا كان الوقت الذي يقضونه مفيدًا أم لا.

سألت دانا باش، مقدمة قناة CNN، كليج عما إذا كانت خوارزمية فيسبوك قد تضخمت أو تنشر الأصوات المؤيدة للتمرد قبل أعمال شغب في مبنى الكابيتول الأمريكي في السادس من يناير، قال كليج إنه لا يستطيع الإجابة بنعم أو لا على السؤال. يقال إن Haugen سيجتمع مع لجنة التحقيق في هجوم 6 يناير.

قال كليج إن خوارزميات Facebook "يجب أن تخضع للمساءلة، إذا لزم الأمر، من خلال التنظيم حتى يتمكن الأشخاص من مطابقة ما تقول أنظمتنا إنه من المفترض أن يفعلوه مما يحدث بالفعل".

وتعرض موقع Facebook لانتقادات شديدة خلال الأسابيع العديدة الماضية، بعد التقارير الواردة من صحيفة وول ستريت جورنال بناءً على الوثائق الداخلية التي قدمها هوجن.

وأدلت هوجن وهى مدير منتج سابق في Facebook ، بشهادتها أمام الكونجرس يوم الثلاثاء في جلسة استماع ركزت على البحث الداخلي للشركة الذي أظهر أن إنستجرام يمكن أن يكون ضارًا، خاصة بالنسبة للفتيات المراهقات، عارض مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة Facebook ، حساب Haugen، قائلاً إنه من غير المنطقي لشركة تعتمد على المعلنين دفع المحتوى الذي يجعل الناس غاضبين لتحقيق الربح.