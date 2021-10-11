شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تضيف الدردشة الشخصية إلى Teams لنظام التشغيل ويندوز 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت مايكروسوفت Windows 11 للمستخدمين على مستوى العالم، حيث يوفر أحدث نظام تشغيل ويندوز بالإضافة إلى الميزات الأخرى تجربة Teams الجديدة للمستخدمين.

وكما أعلنت الشركة، يمكن لمستخدمي Windows 11 الآن بدء استخدام الدردشة من مايكروسوفت Teams على Windows، وسيتم تثبيت الدردشة من مايكروسوفت Teams على شريط المهام عند بدء تشغيل Windows 11.

مع ملاحظة أن القدرة على الدردشة عبر Teams متاحة للحسابات الشخصية فقط، ويسمح للمستخدمين ببدء مكالمة فيديو أو الدردشة مع الأصدقاء والعائلة.

ويجب على القراء ملاحظة وجود تطبيقين من مايكروسوفت Teams على Windows 11 - للأغراض الشخصية والعمل، ويستخدم تطبيق Teams المسمى بالعمل أو المدرسة رمزًا به مربع أزرق به حرف "T" أبيض بداخله.

وإذا حاول المستخدم تسجيل الدخول إلى الدردشة باستخدام حساب العمل أو المدرسة، فسيتم إعادة توجيهه لتنزيل Teams للعمل أو المدرسة، وفي حالة قيامهم بتثبيت Teams على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم قبل ترقية الجهاز إلى Windows 11، يمكنهم الاستمرار في استخدام Teams للعمل أو المدرسة كما كانوا يستخدمونها قبل الترقية.

بينما في حالة استخدام المستخدم سابقًا لتطبيق Teams لكل من الحسابات الشخصية وحسابات العمل أو المدرسة، سيُطلب منهم الآن أن يكون لديهم تطبيق مخصص لكل تجربة على Windows 11.

وإذا حاول المستخدم عن طريق الخطأ تسجيل الدخول إلى الإصدار الخاطئ من التطبيق، ستقوم Teams بإبلاغه / لها، ويأتي نظام التشغيل الجديد من مايكروسوفت بعد فجوة استمرت 6 سنوات، حيث تم إطلاق Windows 10 في يوليو 2015.