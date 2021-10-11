شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو أيفون لن يتمكنوا من التراجع عن تحديث هواتفهم بعد تثبيت هذا الإصدار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت أبل مؤخرًا تحديث iOS 15.0.1 والآن توقفت الشركة عن دفع رمز iOS 15 الذي تم إطلاقه للجمهور في 20 سبتمبر، وهذا يعني أن مستخدمي أبل أيفون مع تحديث iOS الجديد لم يعد بإمكانهم الرجوع إلى إصدار أقدم، لذلك، إذا كنت تستخدم نظام التشغيل iOS 15.0.1 بالفعل أو قمت بالترقية إلى الإصدار التجريبي من نظام التشغيل iOS 15.1، فلا يمكنك الرجوع إلى إصدار أقدم، حتى إذا كنت ترغب في ذلك.

وتم إصدار iOS 15.0.1 الأسبوع الماضي، وكان يركز على حل الأخطاء التي أبلغ عنها العديد من مستخدمي أيفون بعد تثبيت iOS 15، وتضمن التحديث إصلاحات الأخطاء حيث لم يتمكن عدد قليل من مستخدمي أيفون 13 من استخدام ميزة Unlock مع أبل Watch، وبصرف النظر عن هذا، أصلح التحديث أيضًا خطأً حيث كان تطبيق الإعدادات يعرض بشكل غير صحيح تنبيهًا بأن التخزين ممتلئ وأن التأملات الصوتية يمكن أن تبدأ بشكل غير متوقع تمرينًا على أبل Watch لبعض مشتركي Fitness +.

وتتوقف الشركة بانتظام عن توقيع الرموز القديمة عندما يتم إطلاق تحديث iOS جديد لأنه يسمح بالحفاظ على المزيد من الأجهزة في إصدارات غنية بالميزات كما أنه يحمي المستخدمين من مجرمي الإنترنت الذين يحاولون استخدام الروابط الضعيفة المكتشفة حديثًا.

وعلى الرغم من أن الشركة لا توصي بالرجوع إلى إصدار أقدم من نظام التشغيل iOS، إلا أن مستخدمي أيفون الذين يقومون بكسر حماية أجهزتهم غالبًا ما يفضلون هذه العملية، وغالبًا ما يحاول المستخدمون الذين يواجهون مشكلات في البطارية وأي أخطاء أخرى عند قيامهم بتثبيت تحديث جديد لإصدار iOS تقليل نظام التشغيل الخاص بهم.