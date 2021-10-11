شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يطرح ميزة جديدة تتيح "الإيقاف المؤقت" خلال تسجيل الرسائل الصوتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتزم تطبيق واتس آب للمراسلات الفورية إصلاح الشيء الذي يعتبره الكثيرون مزعجا للغاية في الرسائل الصوتية، حيث ذكر موقع WABetaInfo إن التطبيق الشهير بصدد إطلاق ميزة تتيح إيقاف (pause) الرسائل الصوتية التي تقوم بتسجيلها، ومتابعتها لاحقا من حيث توقفت دون الحاجة إلى بدء التسجيل مرة أخرى.

وهذه ميزة ستكون مفيدة للغاية، لأنه في الوقت الحاضر إذا قمت بتسجيل رسالة صوتية وأردت التوقف في منتصف التسجيل- يجب عليك إعادة تسجيلها.

وبعد التوقف عن تسجيل البريد الصوتي الخاص بك، ستجد زر تسجيل آخر وعندما تضغط عليه يمكنك استئناف تسجيل بريدك الصوتي بالضبط من حيث توقفت، وليس هذا هو التحسين الوحيد المتوقع إضافته إلى رسائل البريد الصوتي على واتسآب.

وتم الإبلاغ مؤخرا أن واتسآب سيطلق مشغل بريد صوتي "عالمي"، والذي سيسمح لك بالاستماع إلى رسائل البريد الصوتي حتى دون الدخول في المحادثات المحددة (الدردشات) التي تم فيها إرسال الرسائل إليك.

سيظهر هذا المشغل في القائمة الرئيسية للتطبيق، وسيظل مرئيا في كل إجراء تقوم به، ويمكنك أيضا الاستماع إلى البريد الصوتي وإيقافه في أي وقت.