شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكشف عن روبوت يسير على الحبال ويتزلج ويطير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف باحثون في كاليفورنيا النقاب عن روبوت ذو قدمين يجمع بين المشي والطيران لخلق نوع هجين من الحركة، مما يسمح له بالقفز والتزلج والسير على الحبل المشدود وفقا لما نقله موقع CNBC..

الروبوت، المسمى LEONARDO أو LEO يبلغ ارتفاعه حوالي 75 سم، والتسمية هي الأحرف الأولى لمفهوم Legs Onboard Drone والتي تعني روبوت ذو قدمين يعمل كطائرة مسيرة ذات دافعات لتحقيق التوازن والثبات.

يتميز ليو بالإضافة إلى وضعية الثبات عند المشي على الحبل، بوجود نظام للدفع بالاعتماد على مروحة ليتحول من روبوت، إلى درون يحلق في الجو.

ووفقا لمبتكري الإنسان الآلي الهجين، فقد بينوا إن الروبوت يمكن أن يستخدم يومًا ما لأداء مهام صعبة حاليًا بالنسبة للطائرات المُسيرة أو الروبوتات أو البشر، مثل العمل في بيئات خطرة والتي يصعب الوصول إليها كحال حرائق الغابات أو البراكين وما شابه.

يزن الإنسان الآلي الهجين "ليوناردو" نحو 2.5 كغم وهو مستوحى من جحافل الطيور والحشرات القادرة على التبديل بسلاسة بين المشي أو الطيران أو حتى الزحف على الأرض.

وأوضح الباحثون أنه "باستخدام الطيران المتقطع وهو قريب من الأرض، يمكنه الطيران بسرعة 3-5 أمتار/ ثانية.