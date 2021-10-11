شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: حجم الاشتراكات بالإنترنت الأرضى يقترب من 10 ملايين مشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مؤشرات صادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول عدد مستخدمو الانترنت فائق السرعة ADSL إلى 9.67 مليون اشتراك بنهاية أغسطس 2021 مقارنة بـ 9.56 مليون اشتراك فى يوليو 2021 و8.28 مليون مشترك في أغسطس 2020.

وبلغت نسبة مستخدمى الانترنت عن طريق المحمول من إجمالى مشتركى المحمول 61.92% في أغسطس 2021 مقارنة بـ56.63% في يوليو 2021 و 52.61% في أغسطس 2020.

ووفقا للتوزيع الجغرافى للمشتركين بخدمة ADSL تستحوذ القاهرة الكبرى على 36% يليها الدلتا 34% وقبلى 15% و الأسكندرية ومطروح 10% ومدن القناة وسيناء والبحر الأحمر 5%.

ووفقا لوزارة الاتصالات بشأن أبرز المؤشرات الاقتصادية للقطاع على مدار الأعوام المالية الثلاثة السابقة؛ حيث ارتفع حجم الناتج المحلى للقطاع من 80.1 مليار جنيه فى 2017/2018 إلى 93.5 مليار جنيه فى 2018/2019 ثم 107.7 مليار جنيه فى العام المالى الماضى.

كما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة من 3.2% إلى 4% لتصل إلى 4.4%، ونمت الصادرات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار لتبلغ 4.1 مليار دولار، وشهد عدد العاملين بالقطاع نموا متزايدا من 233 آلف عامل ثم 256 آلف عامل وصولا إلى 281 الف عامل، كما تقدم مركز مصر العالمى فى مؤشر جاهزية الشبكة خلال عام من المركز 92 إلى 84 خلال العام الحالي.