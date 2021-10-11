شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: حجم الاشتراكات بالإنترنت الأرضى يقترب من 10 ملايين مشترك والان مع تفاصيل الخبر
وبلغت نسبة مستخدمى الانترنت عن طريق المحمول من إجمالى مشتركى المحمول 61.92% في أغسطس 2021 مقارنة بـ56.63% في يوليو 2021 و 52.61% في أغسطس 2020.
ووفقا للتوزيع الجغرافى للمشتركين بخدمة ADSL تستحوذ القاهرة الكبرى على 36% يليها الدلتا 34% وقبلى 15% و الأسكندرية ومطروح 10% ومدن القناة وسيناء والبحر الأحمر 5%.
ووفقا لوزارة الاتصالات بشأن أبرز المؤشرات الاقتصادية للقطاع على مدار الأعوام المالية الثلاثة السابقة؛ حيث ارتفع حجم الناتج المحلى للقطاع من 80.1 مليار جنيه فى 2017/2018 إلى 93.5 مليار جنيه فى 2018/2019 ثم 107.7 مليار جنيه فى العام المالى الماضى.
كما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة من 3.2% إلى 4% لتصل إلى 4.4%، ونمت الصادرات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار لتبلغ 4.1 مليار دولار، وشهد عدد العاملين بالقطاع نموا متزايدا من 233 آلف عامل ثم 256 آلف عامل وصولا إلى 281 الف عامل، كما تقدم مركز مصر العالمى فى مؤشر جاهزية الشبكة خلال عام من المركز 92 إلى 84 خلال العام الحالي.