شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 أيام مدة مراقبة كوكب أورانوس الجليدي لدراسته.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كان لديك بعض وقت الفراغ ، فلماذا لا تضبط بثًا لعلم الفلك يظهر علماء الفلك وهم يحققون في كوكب أورانوس الجليدي البعيد؟ وسيستخدم الخبراء تلسكوبًا أرضيًا لمراقبة الغلاف الجوي لهذا الكوكب الأقل دراسة ، والذي يقع على بعد 1.9 مليار ميل، ولإنشاء خريطة الأشعة تحت الحمراء الأكثر تفصيلاً حتى الآن.

ووفقا لموقع digital trend التقنى قال تستضيف الجمعية الفلكية الملكية حدثًا مدته ثلاثة أيام، حيث يتم بث ملاحظات أورانوس باستخدام مرفق تلسكوب الأشعة تحت الحمراء التابع لناسا (IRTF) فى ماونا كيا فى هاواى وستكون الملاحظات بقيادة دكتوراه الطالبة إيما توماس، كما ستقوم بالتحقيق في الشفق الغامض بالأشعة تحت الحمراء للكوكب .

وخلال هذه الأيام الثلاثة من الملاحظات ، سنقوم ببناء خريطة الأشعة تحت الحمراء الأكثر تفصيلاً لأورانوس والتي أكملناها على الإطلاق (خط طول كامل 360 درجة) ، ومن خلال القيام بذلك نأمل في اكتشاف الشفق القطبي الجنوبي بالأشعة تحت الحمراء ورسم خريطة كاملة له.

وقال توماس إن المجال البحث سيتمثل فى فحص الشفق القطبي بالأشعة تحت الحمراء فى أورانوس ورسم خريطة كاملة له، كما سيتم ذلك عن طريق تحليل الأطياف (بالنظر إلى الأطوال الموجية المختلفة للضوء المستلم من أورانوس) من التلسكوبات مثل IRTF و Keck (أيضًا في هاواي)، والتلسكوب الكبير جدا في تشيلي .

وكان الشفق القطبي لأورانوس لغزًا طويل الأمد منذ الاكتشاف الأول لانبعاثات الأشعة تحت الحمراء القريبة في عام 1993 ، ولكن في السنوات الأربع الماضية بدأنا في اتخاذ الخطوات الأولى لفهم الشفق الغريب والرائع الذي نراه في أورانوس.

وسيتضمن البث المباشر تعليقًا على أورانوس من خبراء مختلفين من جميع أنحاء المملكة المتحدة ومن وكالة الفضاء اليابانية (جاكسا)، ويستمر عمله الذى بدأ من الجمعة 8 أكتوبر إلى اليوم الأحد 10 أكتوبر.