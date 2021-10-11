شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف كيفية قياس المسافة فى خرائط جوجل على أى جهاز بخطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تستخدم خرائط جوجل في ضبط اتجاهاتك، فعليك أن تعلم أن إحدى الميزات المفيدة هي القدرة على قياس المسافة في العالم الحقيقي بين أي عدد من النقاط المحددة، وبهذه الطريقة، يمكنك العثور بسرعة على مسافة بخط مستقيم، أو المسافة التقريبية على طول مسار غير منتظم عن طريق وضع نقاط متعددة، ونرصد لك الطريقة فى خطوات وفقا لما ذكره موقع "business insider".



كيفية قياس المسافة في خرائط جوجل على جهاز الكمبيوتر كيفية قياس المسافة في خرائط جوجل على جهاز الكمبيوتر 1. افتح خرائط جوجل في متصفح الويب.

2. اضغط بزر الماوس الأيمن في أي مكان على الخريطة تريد تعيينه كنقطة بداية، وفي القائمة المنسدلة، اختر قياس المسافة.

3. اضغط فوق موقع ثانٍ على الخريطة للعثور على المسافة إلى تلك النقطة، في الجزء السفلي من الصفحة، سترى نافذة منبثقة تعرض المسافة الإجمالية حتى الآن.

4. إذا كنت ترغب في قياس مسار أكثر تعقيدًا، يمكنك الاستمرار في وضع نقاط إضافية عن طريق الضغط، بعد كل نقطة جديدة، سترى المسافة أسفل تحديث الصفحة.

5. عند الانتهاء، اضغط فوق X لإغلاق النافذة المنبثقة في أسفل الصفحة.



كيفية قياس المسافة في خرائط جوجل على أيفون أو أندرويد كيفية قياس المسافة في خرائط جوجل على أيفون أو أندرويد 1. ابدأ تطبيق خرائط جوجل على جهازك المحمول.

2. اضغط مع الاستمرار على موضع على الخريطة حيث تريد بدء القياس، وسيسقط دبوس أحمر.

3. اضغط على النافذة المنبثقة في الجزء السفلي من الشاشة للدبوس الذي تم إسقاطه.

4. اضغط على قياس المسافة.

5. عندما تختفي النافذة المنبثقة، حرك الخريطة حتى يتم وضع الهدف فوق الموقع الجديد الذي تريد قياسه، (لاحظ أنك تقوم بتحريك الخريطة، وليس النقطة) ثم، في الجزء السفلي من الشاشة، اضغط فوق إضافة نقطة، ويجب أن ترى المسافة في أسفل يسار الشاشة.

6. إذا كنت تريد قياس مسار أطول أو أكثر تعقيدًا، يمكنك الاستمرار في إضافة النقاط، وللقيام بذلك، انقل الخريطة مرة أخرى وسترى أن مقطعًا خطيًا جديدًا يظهر مع هدف جديد، وعندما تكون في المكان الذي تريده، اضغط فوق إضافة نقطة مرة أخرى، وبعد كل نقطة جديدة، يجب أن ترى تحديث المسافة.

7. عند الانتهاء، اضغط فوق سهم الرجوع في أعلى يسار الشاشة.