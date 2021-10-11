شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استكشاف مشكلات Apple TV وإصلاحها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد Apple TV مشغل وسائط متدفق شهير، ولكن قد يكون من الصعب تشخيص المشكلة المحددة التي تؤثر على Apple TV، وهذا هو سبب أهمية استكشاف المشكلات وإصلاحها، والتي نرصدها لك وفقًا للاحتمالات التي قد تواجهك وكيفية التعامل معها، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "business insider".

حالة عدم إمكانية تشغيل Apple TV على الإطلاق

قد يبدو هذا وكأنه مشكلة كارثية، ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكنك التحقق منها والتي قد تجعلك تعمل بسرعة كبيرة.

• إذا لم يفلح ذلك، فافصل طرفي كبل HDMI، افصله عن Apple TV والتلفزيون وأعد توصيله بشكل آمن أو يفضل تجربة كابل جديد.

• افصل كل من Apple TV والتلفزيون، وانتظر 10 ثوانٍ على الأقل ثم أعد توصيلها.

• إذا استمر تعذر تشغيله، فانتقل إلى النهاية واتبع الإرشادات لإعادة ضبط Apple TV.



جهاز التحكم عن بعد لا يعمل جهاز التحكم عن بعد لا يعمل في معظم الحالات، إذا كان جهاز التحكم عن بعد لا يعمل، تحتاج البطارية ببساطة إلى إعادة الشحن، فاستخدم كابل Lightning لتوصيل جهاز التحكم عن بُعد واتركه يشحن لمدة 30 دقيقة أو نحو ذلك قبل تجربته مرة أخرى.

إذا تأكدت من شحن جهاز التحكم عن بُعد، فقد تحتاج إلى إعادة إقرانه بجهاز Apple TV الخاص بك، واجعل جهاز التحكم عن بُعد قريبًا من Apple TV الخاص بك، ثم استمر في الضغط على القائمة أو زر الرجوع وأزرار رفع الصوت لمدة خمس ثوانٍ تقريبًا حتى ترى رسالة على الشاشة لإقران جهاز التحكم عن بُعد، واتبع التعليمات لإتمام العملية.





انقطاع الصوتإذا كان لديك جهاز Apple TV منذ فترة، فربما لاحظت أنه من حين لآخر، يمكن أن ينقطع الصوت دون سبب واضح، فإذا حدث هذا ، حاول إعادة تشغيل التلفزيون كخطوة أساسية، لإعادة الصوت مرة أخرى بشكل صحيح.