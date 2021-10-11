شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية الحصول على أوامر محددة فى لعبة Minecraft والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد Minecraft هي لعبة معقدة، حيث يمكنك بناء أنظمة السكك الحديدية، ورسم الصور، وحتى برمجة أجهزة الكمبيوتر داخل اللعبة، وتعد الأوامر الخاصة بالكتل هي واحدة من تلك الميزات المعقدة، حيث تتيح لك هذه الأوامر أتمتة العالم، والتحكم في اللاعبين، وتعيين قواعد الخادم.

ولكن على عكس العناصر الأخرى، لا يمكنك العثور على هذه الأوامر في القائمة الكاملة للعناصر، لكن بدلاً من ذلك، ستحتاج إلى خطوات محددة لتمكينها، وإليك كيفية الحصول على هذه الأوامر في Minecraft، باستخدام إصدار Java أو Bedrock، وذلك وفقا لما ذكره موقع "business insider".

طريقة الحصول على أوامر الكتلة في كل من Java و Bedrock

1. أولاً، تأكد من تشغيل Allow Cheats في عالمك أو خادم Realms، وأنك تلعب في وضع Creative.

2. افتح مربع الدردشة بالضغط على T على لوحة المفاتيح، أو زر d-pad الأيمن على وحدة التحكم.

3. في مربع الدردشة، اكتب:

/give [your username] minecraft:command_block

وبدلاً من "[ your username]" ، أدخل اسم مستخدم Minecraft الخاص بك.

4. ستظهر الأوامر في قائمة الجرد الخاصة بك، ويمكنك وضعه في يدك على أي سطح صلب.

بمجرد وضع الكتلة الخاصة بك، يمكنك إعداد الكتلة بأكواد حتى تقوم بتنفيذ مهام تلقائية، وتتضمن هذه المهام قتل الأعداء بمجرد ظهورهم، ومنح اللاعبين عناصر وغيرها من الأمور.