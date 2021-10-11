شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Snapchat سيتيح للمستخدمين قريبا تغيير "اسم المستخدم" الخاص بهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد سناب شات شبكة اجتماعية شائعة جدًا، لكنها تفتقد ميزة شائعة على الشبكات الأخرى - وهي القدرة على تغيير اسم المستخدم الخاص بك، لكن هذا على وشك التغيير، وفقًا للمهندس أليساندرو بالوزي الذى قام بتسريب الأمر.

وبمجرد تغيير اسم المستخدم الخاص بك، لن تتمكن من تغييره مرة أخرى، كما لا يمكن للآخرين المطالبة باسم المستخدم القديم، إذا كنت قد غيرت اسمك مؤخرًا، فسيتم تمييز ملفك الشخصي برموز تعبيرية إضافية (اثنان ممتازان في الوقت الحالي، ولكن من المحتمل أن تكون هذه عناصر نائبة).

وتم الكشف عن الميزة على أندرويد ، لذلك من المفترض أن تصل إلى جميع الأنظمة الأساسية في نفس الوقت تقريبًا.

على جانب أخر كشفت شركة Zynga العملاقة للألعاب أنها ستقدم لعبة خداع اجتماعي متعددة اللاعبين تسمى ReVamp إلى منصة سناب شات قريبًا، حيث تشبه ReVamp لعبة Among Us بشكل كبير، حيث يحاول اللاعبون العثور على مصاص الدماء بينهم، فيما يقول وصف Zynga إن اللاعبين في ReVamp يهدفون إلى الكشف عن لاعب مصاص الدماء من بين مجموعة أصدقائهم أثناء تجديد غرف قصر قديم.