شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Snapchat سيتيح للمستخدمين قريبا تغيير "اسم المستخدم" الخاص بهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعد سناب شات شبكة اجتماعية شائعة جدًا، لكنها تفتقد ميزة شائعة على الشبكات الأخرى - وهي القدرة على تغيير اسم المستخدم الخاص بك، لكن هذا على وشك التغيير، وفقًا للمهندس أليساندرو بالوزي الذى قام بتسريب الأمر.
وبمجرد تغيير اسم المستخدم الخاص بك، لن تتمكن من تغييره مرة أخرى، كما لا يمكن للآخرين المطالبة باسم المستخدم القديم، إذا كنت قد غيرت اسمك مؤخرًا، فسيتم تمييز ملفك الشخصي برموز تعبيرية إضافية (اثنان ممتازان في الوقت الحالي، ولكن من المحتمل أن تكون هذه عناصر نائبة).
وتم الكشف عن الميزة على أندرويد ، لذلك من المفترض أن تصل إلى جميع الأنظمة الأساسية في نفس الوقت تقريبًا.
تتميز اللعبة أيضًا بجولة التصويت، حيث يقرر اللاعبون إزالة الأشخاص الذين يشتبه في أنهم محتالون، وبينما يعمل أعضاء الفريق على الهدم والبناء، يجب على مصاصي الدماء تجنب الشك أثناء انتقاء اللاعبين البشريين أثناء إكمالهم مهام وهمية في المنزل، فيما تعد هذه هي اللعبة الثالثة التي تصدرها Zynga من أجل منصة ألعاب سناب شات، ولكن نظرًا للنجاح الكبير الذي حققته Among Us، يبدو أنها مهيأة لأن تحظى بشعبية عبر منصة الألعاب المتنامية في سناب شات.