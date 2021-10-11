شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواتف أيفون تمتلك ميزة قد تساعدك على النوم بشكل أفضل.. كيف تستخدمها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشتت الضوضاء انتباه الكثير من الأشخاص، ولا يمكنهم التركيز أو حتى عدم الحصول على نوم مناسب إذا كان هناك الكثير منها خلال ساعات النوم، فيما يوجد هناك عدد كبير من التطبيقات المتاحة على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد وأجهزة أيفون التي تعمل على تشغيل الأصوات المهدئة والضوضاء البيضاء وغير ذلك، وقد خطت أبل خطوة للأمام ودمجت ميزة تقضي على ضوضاء الخلفية لمساعدتك على النوم بشكل أفضل.

فيما تم طرح الميزة كجزء من نظام التشغيل iOS 15 ووفقًا لشركة أبل، فإنها "تقوم بتشغيل أصوات الخلفية لإخفاء الضوضاء البيئية غير المرغوب فيها، ويمكن أن تقلل هذه الأصوات من المشتتات وتساعدك على التركيز والهدوء والراحة "، وتعمل الميزة كما وعدت أبل ولكن هل تساعدك حقًا على النوم بشكل أفضل أو التركيز؟ حسنًا ، هذا يعتمد من فرد إلى آخر ولا يمكن أن تكون هناك إجابة عالمية لذلك.

ومع ذلك، إذا كنت حريصًا على تجربة هذه الميزة ولديك جهاز iPhone ، فكل ما عليك فعله هو اتباع هذه الخطوات البسيطة:

1. انتقل إلى تطبيق الإعدادات واضغط على إمكانية الوصول.

2. هنا سترى خيار الصوت / المرئي، اختر ذلك.

3. بمجرد اختيارك ، سترى أصوات الخلفية.

4. قم بتشغيله وسترى خيارات متعددة، يمكنك اختيار واحد حسب رغبتك.

هذا كل ما في الأمر، حيث يمكنك تغيير مستوى الصوت والقيام بأشياء أخرى من هناك.

وبمجرد اتباع هذه الخطوات، هناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار، ولا يمكنك مطالبة Siri بتشغيل أصوات الخلفية لأن أوامر Siri لا تعمل مع الميزة، وتعمل ميزة أصوات الخلفية في أيفون أثناء الاستماع إلى الموسيقى أو مشاهدة أي محتوى آخر طالما أن مفتاح التبديل قيد التشغيل.