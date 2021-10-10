شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جوجل كروم" يضيف ميزة على الهواتف الذكية موجودة على الكمبيوتر منذ سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق متصفح الإنترنت "جوجل كروم" ميزة جديدة على الهواتف الذكية، كانت موجودة في نسخته الخاصة بالكمبيوتر طول السنوات الماضية، حيث أعلن "جوجل كروم" أنه أضاف ميزة "تتبع الأخبار" (RSS) إلى الهواتف الذكية، التي عند تفعيلها يمكن متابعة كل ما هو جديد من أخبار ومنشورات صادرة عن موقع معين.

وتتوافر الميزة حاليا على هواتف "أندرويد"، ومن المقرر أن تتوافر على "آيفون" العام المقبل، ويوجد زر متابعة الأخبار من موقع محدد في خدمة "RSS" في حال استخدام متصفح "كروم 94"، ولكن أكدت مديرة الهندسة في "جوجل كروم"، أدريان بورتر، أنه يمكن تفعيل الميزة يدويا بالانتقال إلى: flags، ثم البحث عن "Web Feed" وتفعيله.

وكان متصفح "جوجل كروم" قد أعلن الأسبوع الماضي عن اختباره ميزات جديدة من أجل تسهيل عملية البحث على الإنترنت، وهي "Journeys" أو "الرحلات"، التي توفر على المستخدمين البحث في سجل البحث يدويا أو إنشاء مجلد إشارات مرجعية "Bookmarks" بكل المواقع التي تم زيارتها سلفا.

كما يختبر "جوجل كروم" ميزة أخرى هي أنه عند الضغط على أي رابط ستظهر علامة "G" بجوار شريط العنوان فوق، وعند الضغط عليها، ستظهر لوحة جانبية على الشاشة تحمل نتائج أخرى لما يبحث عنه المستخدم.