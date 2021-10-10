شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه ميزة " العبارات السريعة" لمساعد جوجل؟ وكيف ستحسن منه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة جوجل ميزة تعرف بـ" العبارات السريعة" والتى ستتيح للمستخدمين تنفيذ عدد كبير من الأوامر الصوتية عبر مساعد جوجل دون قول "OK Google" أو "Hey Google" أولاً، حيث بدأت هذه الميزة في الظهور لدي عدد قليل من الأجهزة، مما يشير إلى أن طرحًا أوسع وشيكًا.

وفي الوقت نفسه، فإن الفكرة وراء "العبارات السريعة" واضحة ومباشرة: السماح للأشخاص بالاستجابة للمواقف الشائعة بأوامر صوتية قصيرة مع تخطي كلمات التنبيه تمامًا، وكانت الشركة تستكشف القدرة على تخطي كلمات التنبيه عبر أجهزة مساعد جوجل الذكية، حيث يمكنك كتم صوت المؤقتات عن طريق قول "إيقاف" بعد رنينها.

ومع ذلك، مع الإصدار القادم من "العبارات السريعة"، تضيف الشركة مجموعة من الأوامر الجديدة إلى القائمة، ولكن الجانب السلبي هو أنه إذا كنا نتحدث بدقة عن الهواتف، فإن عدد الأوامر المدعومة يكون محدودًا بدرجة أكبر، حيث لا يستطيع الأشخاص الرد إلا على مكالمة واردة بقول "رد" أو "رفض"، أو الاستجابة على تنبيه من خلال قول "توقف" أو "قيلولة بعد الظهر".

ومن أجل تمكين "العبارات السريعة"، فإن كل ما عليك فعله هو البحث عن خيار "العبارات السريعة" في قائمة إعدادات هاتف أندرويد 12، وبعد ذلك يمكنك تفعيل "العبارات السريعة" للرد على التنبيهات أو المكالمات الواردة بشكل فردي، ومن غير المعروف في الوقت الحالي متى تصدر الشركة الميزة رسميًا، ولكن مع ظهورها عبر عدد قليل من الأجهزة، فمن المتوقع أن يتم الإعلان عنها في وقت ما خلال الشهرين المقبلين قبل نهاية العام.