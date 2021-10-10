شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك: إطلاق موارد وأدوات وبرمجة جديدة للصحة النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق منصة فيسبوك بإطلاق موارد وأدوات وبرمجة جديدة للصحة النفسية عبر تطبيقاتها، بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية في 10 أكتوبر.

وذكرت المنصة - في بيان - أنها تعمل مع خبراء الصحة النفسية والمنظمات في جميع أنحاء العالم لربط الأفراد بالدعم الذي يحتاجونه، كذلك تطلق محتوى وأدوات جديدة لتشجيع البشر على بدء محادثات حول الصحة النفسية.

وركزت بطاقات الموارد التي تم تطويرها مع اليونيسف وغيرها من المنظمات الصحية العالمية على نصائح الصحة العقلية الإيجابية، وإدارة الأزمات الشخصية، وتخطي اللحظات الصعبة، بالإضافة إلى إرشادات الموارد التي تم إعدادها لشهر الصحة النفسية BIPOC لتوفير فرص متكافئة للحصول على دعم الصحة النفسية.

وبدعم من واتساب، تطلق منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" روبوت دردشة عالمي جديد للصحة العقلية لتقديم نصائح لتوصيل ما يدور في ذهنك، وتحطيم الوصمات وبدء محادثة مع شخص تهتم به، ويمكن أيضاً العثور على موارد الصحة العقلية والرفاهية مثل التمارين للمساعدة في تقليل الإجهاد من خلال روبوت دردشة تنبيهات الصحة على واتساب.

كما تتوفر خطوط المساعدة الإقليمية، بما في ذلك روبوت دردشة "نصائح الوحدة" الذي طوره ائتلاف الاتصالات في المملكة المتحدة على Messenger، وأطلقت فيسبوك حزمة ملصقات "أنا أهتم بك" للمساعدة في بدء المحادثات عندما يصعب العثور على الكلمات.

وقدمت المنصة مؤخرا موارد جديدة لمنع الانتحار، تم تطويرها بالشراكة مع Samaritans UK في المملكة المتحدة و10 شركاء عالميين في الاستجابة لأزمة الانتحار.

وتحتوي مجموعة أدوات الاستجابة لتحديات الانتحار على موارد للآباء، المعلمين، الشباب، ووسائل الإعلام حول كيفية مناقشة تحديات الانتحار بأمان، كما أن هناك 15مليون شخص في جميع أنحاء العالم هم أعضاء في مجموعات فيسبوك مكرسة لدعم الصحة النفسية.