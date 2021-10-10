شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طاقم ناسا 3 يستعد للانطلاق لمحطة الفضاء الدولية 30 أكتوبر.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع digitsl trend التقتى إن مجموعة جديدة من رواد الفضاء ستسافر قريبًا إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) للانضمام إلى الطاقم هناك، وسوف يسافرون على متن مركبة فضائية جديدة من نوع SpaceX Crew Dragon.

ويتكون الفريق، المعروف باسم Crew-3، من رجا شارى من ناسا وتوم مارشبورن وكايلا بارون، بالإضافة إلى ماتياس مورير من وكالة الفضاء الأوروبية وفى مؤتمر صحفى هذا الأسبوع، تحدث أفراد الطاقم الأربعة عن حماسهم للمهمة القادمة التي سيتم إطلاقها يوم السبت 30 أكتوبر من مجمع الإطلاق 39A في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا فى فلوريدا.

وسيسافر الطاقم على متن SpaceX Crew Dragon، في المهمة التشغيلية الثالثة لهذه المركبة لناسا خلال المؤتمر، وأعلن قائد البعثة رجا شاري أنهم اختاروا اسما لمركبتهم.

وقال تشارى: "يمكننا التوقف عن تسميته كبسولة 210، وهو الرقم التسلسلي لسبيس إكس دراجون لدينا، وإعلام الناس بأن الطاقم قد توصل إلى اسم المركبة وهو التحمل.

وإنها تتحدث إلينا على عدد من المستويات: أولاً كإشادة بتماسك الروح البشرية حيث ندفع البشر والآلات إلى أبعد مما كنا عليه فى أى وقت مضى، ونذهب للبقاء في مدار أرضى منخفض ممتد وفتحه أمام الشركات الخاصة ورواد الفضاء الخاصين، ونعلم أننا سنواصل استكشافنا للمضى قدمًا إلى أبعد من ذلك، وأيضًا كإشارة إلى حقيقة أن فرق التطوير وفرق الإنتاج وفرق التدريب التى أوصلتنا إلى هنا قد عانوا من الوباء.

وذكر شاري أيضًا أن الاسم كان مناسبًا حيث سيتم إعادة استخدام السيارة في المهام المستقبلية، حيث تم تصميم كبسولات SpaceX لتكون قابلة لإعادة الاستخدام.

وقال لذلك سنكون أول من يستخدم القدرة على التحمل لكنها لن تكون آخر مرة يتم استخدامه فيها".

ومن بين مركبات Crew Dragon الأخرى، Endeavour ، التى حلقت بأول رحلة تجريبية مأهولة لطاقم Dragon ، وهى ترسو حاليًا في محطة الفضاء الدولية لمهمة Crew-2 والمرونة التي حلقت بمهمة Crew-1 لصالح وكالة ناسا ومهمة Inspiration4 الخاصة الأخيرة.

وقال بارون: "من الصعب التعبير بشكل مناسب عن مدى حماستنا كطاقم، ونحن بالتأكيد نشعر بأننا على استعداد للانطلاق."