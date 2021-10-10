شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جوجل" تعد مفاجأة لعشاق التصوير .. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تسريبات تقنية عن المواصفات التي ستتوفر في هاتف "جوجل" المنتظر من نوع "بكسل 6"، والذى يتوقع إطلاقه فى 19 أكتوبر.

ووفقا لموقع سكاى نيوز عربية سيعتمد الهاتف الجديد على نظام التشغيل "أندرويد 12"، هذا إلى جانب ميزة فتح "بكسل 6" عن طريق تقنية التعرف على وجه المستخدم.

وكذلك سيدعم الهاتف شريحة Tensor والتى تعد الأولى من نوعها والمخصصة للأجهزة المحمولة من "جوجل"، حسبما ذكر موقع "ديجيتال تريندز" المتخصص بالأخبار التقنية.

وفيما يتعلق بقدرات التصوير في الهاتف فهو يدعم كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرتين بدقة 12 ميغابكسل، وفق ما ذكر موقع "ذا فيرج".

ومن المزايا المدمجة في الجهاز Face Unblur، والتي تحافظ على بؤرة تركيز الكاميرا، وتساعد في التقاط صور سيلفي جماعية مميزة.

وسيحتوى "بكسل 6" على شاشة بحجم 6.4 إنشات، بالإضافة إلى بطارية طويلة العمر بمقدورها الصمود 24 ساعة مع الاستخدام.