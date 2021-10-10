إليكم أفضل تطبيقات مكافحة الفيروسات للاعبين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - تمتلك تطبيقات مكافحة الفيروسات أهمية خاصة في عالم تطبيقات الحاسب الشخصي، وذلك لأنها تحميك من جميع الملفات الضارة عبر الإنترنت.

وعلى الرغم من أن نظام ويندوز وأنظمة التشغيل الأخرى تقدم مجموعة من التطبيقات الخاصة بها لمكافحة الفيروسات، إلا أنه لا غنى عن التطبيقات الخارجية المختصة في مواجهة الفيروسات والملفات الخبيثة عبر الإنترنت.

ويواجه اللاعبون تحديدًا مشاكل عند استخدام تطبيقات مواجهة الفيروسات، حيث تقوم هذه التطبيقات بحذف الكثير من الملفات الهامة لهم.

كما تؤثر بشكل كبير على أداء الحاسوب وسرعة إتصاله بالإنترنت، وبالتالي تجعل أداء اللعبة سيئًا للغاية.

يجمع بعض اللاعبين القطع النادرة في حساباتهم، ولذلك تصبح حساباتهم ذات قيمة مرتفعة في الأسواق.

وهذا ما يجعل الكثير من المخترقين يتوجهون ويبحثون عن حسابات هؤلاء اللاعبين لسرقتها وبيعها في السوق السوداء.

كما يقوم معظم اللاعبين بحفظ بيانات بطاقاتهم البنكية في متاجر الألعاب وربطها مع حسابهم، لذلك إذا تمت سرقة الحساب، فإن البطاقة البنكية تسرق أيضًا.

لا تستهلك هذه التطبيقات الكثير من موارد الجهاز، وبالتالي لا تزعج اللاعبين أو تؤثر كثيرًا على أداء الألعاب.

وتعتبر هذه التطبيقات من أفضل تطبيقات مكافحة الفيروسات بشكل عام، وتستطيع استخدامها لمختلف الاستخدامات وليس فقط الألعاب.

تطبيق BitDefender Total Security

يعتبر BitDefender أحد أشهر تطبيقات الحماية ضد الفيروسات عبر الإنترنت، كما يعمل بكفاءة ضد الملفات الخبيثة أيضًا.

ويضم التطبيق مجموعة من الأوضاع الخاصة التي يمكنك استخدامها مع أي تطبيق تفتحه، وذلك من أجل تحسين الأداء مع هذا التطبيق.

ويستطيع التطبيق التعرف على الألعاب التي أدخلتها في القائمة الخاصة به، وبعد ذلك تشغيل وضع الألعاب تلقائيًا.

ولا يستهلك وضع الألعاب الكثير من الموارد، حيث يتوقف التطبيق عن عمليات التحديث التلقائية والفحص التلقائي للتطبيقات والنظام.

تطبيق KasperSky

تمتلك شركة KasperSKy أحد أقدم التطبيقات الأمنية المتاحة للتثبيت في الحواسيب الشخصية، وهي تقدم مجموعة كبيرة من المميزات.

كما يمتلك التطبيق وضعًا خاصًا يدعى وضع الألعاب، ويقوم هذا الوضع بتقليل استهلاك التطبيق لموارد الجهاز.

وذلك من أجل الحفاظ عليها وتحسين أداء الحاسوب مع الألعاب، كما يسمح للألعاب بالاتصال بشبكة الإنترنت بأمان.

تطبيق Malwarebytes Premium

تمتلك النسخة المدفوعة من التطبيق وضعًا خاصًا بالألعاب، ويعمل هذا الوضع على تقليل استهلاك التطبيق للموارد.

ولا تستطيع الوصول إلى وضع الألعاب إلا عبر النسخة المدفوعة من التطبيق، حيث لا تأتي ضمن النسخة المجانية.

ويقدم التطبيق مجموعة كبيرة من الحلول الأمنية المناسبة للحماية ضد هجمات الفيروسات والملفات الخبيثة الموجودة في الإنترنت.