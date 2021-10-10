شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب هابل يلتقط صور مجرتين تندمجان فى صورة واحدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع digital trend التقنى إن تلسكوب هابل الفضائي يظهر صورة هذا الأسبوع لمجرتين تندمجان في واحدة، حيث تجذبهما قوة جاذبيتهما معًا، والمجرتان هما، NGC 5953 وNGC 5954، قريبتان جدًا من بعضهما البعض لدرجة أنهما يشتركان في اسم واحد أيضًا، المعروف باسم Arp 91.

ويقع هذا الجسم على بعد 100 مليون سنة ضوئية، ويُظهر الظروف القاسية التي يمكن أن تحدث عندما تصطدم مجرتان هائلتان ببعضهما البعض

كلتا المجرتين المكونتين لـArp 91 هما مجرتان حلزونية، مثل مجرتنا درب التبانة، لكن يبدو أنهما شكلين مختلفين في هذه الصورة، وهذا بسبب الزوايا التى نراها من الأرض، وتُرى المجرة السفلية، NGC 5953 مباشرة، بينما تُرى المجرة اليمنى العلوية، NGC 5954 من زاوية أكثر ميلًا.

وعندما تندمج المجرات بهذه الطريقة، يمكن أن تكون النتيجة مدمرة أو يمكن أن تخلق نوعًا جديدًا من المجرات في بعض الأحيان، وسيتم القضاء على إحدى المجرات في الاصطدام في أوقات أخرى، ويمكن أن يندمج الاثنان معًا لتشكيل مجرة ​​جديدة أكبر.

وكتب علماء هابل: "يقدم Arp 91 مثالًا حيًا بشكل خاص للتفاعل المجري"، “من الواضح أن NGC 5953 تتجاذب في NGC 5954، والتي يبدو أنها تمد ذراعًا حلزونيًا واحدًا إلى الأسفل، وتسبب جاذبية المجرتين الهائلة في تفاعلهما، وتعتبر تفاعلات الجاذبية هذه شائعة وهي جزء مهم من تطور المجرة، ويعتقد معظم علماء الفلك أن الاصطدامات بين المجرات الحلزونية تؤدي إلى تكوين نوع آخر من المجرات، المعروفة باسم المجرات الإهليلجية.

ومع ذلك، فإن هذه الاصطدامات الضخمة والحيوية للغاية تحدث في فترات زمنية تقزم عمر الإنسان، وإنها تحدث على مدى مئات الملايين من السنين، لذلك لا ينبغي أن نتوقع أن يبدو Arp 91 مختلفًا على مدار حياتنا.