غوغل تشعل المنافسة “أبل” بجهاز لوحي جديد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

كشفت شركة غوغل الأمريكية العملاقة عن خطتها لدخول معركة المنافسة مع شركة ”أبل“ في مجال تصنيع الأجهزة اللوحية الذكية فائقة القدرات والمواصفات.

وكشف موقع giga.de الألماني المختص في تكنولوجيا المعلومات، أن شركة غوغل ستفاجئ الجميع في غضون أشهر قليلة بجهاز لوحي غير متوقع هو Pixel 6.

وبحسب الموقع الألماني، فإنه جنبًا إلى جنب الهواتف المحمولة الجديدة من فئة Pixel المصنعة من قبل غوغل، من المنتظر طرح جهاز لوحي يعمل بنظام Android 12، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية طموحة من قبل الشركة، تستهدف توحيد نظم التشغيل في الهواتف والأجهزة اللوحية.

وكشفت غوغل عن صور العرض الأولى للجهاز اللوحي الجديد، بيد أن الشركة الأمريكية لم تكشف كثيرًا عن تفاصيله أو إمكانياته.

وفي حين أن نظام التشغيل Android ناجح للغاية في قطاع الهواتف الذكية، إلا أن الأمور لا تبدو وردية للغاية بالنسبة للأجهزة اللوحية. وفي الوقت نفسه، فمن الواضح أن شركة Apple تهيمن على السوق بأجهزة iPad الخاصة بها، ما أجبر بعض الشركات المصنعة على التخلي عن فكرة تجربة Android على الأجهزة اللوحية تمامًا، بعد عدة محاولات غير مثمرة في هذا الشأن.



وتبدو تجربة الجهاز اللوحي الجديد المصنع من غوغل وبنظام تشغيل أندرويد بناءً على تلك الصعوبات مغامرة كبيرة، وفق موقع giga.de.

وكانت الفترة الماضية شهدت أخبارًا متواترة عن قرب إعلان غوغل عن منتج ذكي استثنائي، وساهم في انتشار تلك الأنباء الكشف عن براءة اختراع نُشرت مؤخرًا تصف فيها شركة يابانية تابعة لشركة Google جهازًا لوحيًا بأنه شبه مستقبلي.

ووفق giga.de فليس للجهاز اللوحي الجديد أي شيء مشترك مع الجهاز اللوحي المبسط Pixel Slate، الذي أنتجته غوغل في 2018، ولم يلقَ رواجًا كبيرًا.

وأوضح الموقع الألماني، أن غوغل تصر على سرية الخصائص والمواصفات الخاصة بـ Pixel 6 حتى الآن، وكذا لم تحدد موعدًا لطرحه، بيد أنه من الصعب طرحه العام الجاري.

ولا يبدو أن مفاجآت ”غوغل“ ستتوقف في الفترة المقبلة، فبعد الجهاز اللوحي Pixel 6 تخطط الشركة الأمريكية لطرح نسخة قابلة للطي من هواتفها الذكية.

وتشير تقارير إلى أن الهواتف القابلة للطي ربما ستطرح في السوق قبل نهاية عام 2021.