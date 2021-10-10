شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأجيل إطلاق اختبار Starliner المقبل لصالح ناسا حتى عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر
قال مسؤولو ناسا إن شركة Boeing حققت تقدمًا كبيرًا في قضية الصمامات حتى الآن، حيث حددت شركة بوينج السبب الأكثر احتمالية فيما يتعلق بتفاعلات المؤكسد والرطوبة، وعلى الرغم من أن بعض أعمال التحقق لا تزال جارية، فإن ثقتنا عالية بما يكفي لأننا نبدأ إجراءات تصحيحية ووقائية".
وأوضحوا: "سيتم إجراء اختبارات إضافية للمركبات الفضائية والمكونات في الأسابيع المقبلة لاستكشاف العوامل المساهمة وعلاج النظام الضروري قبل الرحلة."
ولا يزال يتعين على Starliner حمل رواد فضاء ، ولا يمكنها القيام بذلك حتى تقوم برحلة تجريبية غير مأهولة إلى المحطة الفضائية.
وجدير بالذكر أنه في المحاولة الأولى، التي تم إطلاقها في ديسمبر 2019، عانت Starliner من العديد من الثغرات، وتقطعت بها السبل في المدار الخطأ للقاء مع المحطة وهبطت بعد الدوران حول الأرض منفردة لمدة ثلاثة أيام.