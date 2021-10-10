شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إلغاء إرسال بريد إلكترونى فى Gmail والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سواء لاحظت وجود خطأ إملائي أو نسيت إضافة تفاصيل مهمة، وتريد استرجاع بريد إلكتروني لأغراض التحرير قبل أن يصل إلى المستلم، فإن Gmail يقدم لك خيار التراجع، بينما تكون محدودًا عندما يتعلق الأمر بمقدار الوقت الذي يجب عليك إلغاء إرسال بريد إلكتروني فية، فإن 30 ثانية هي الحد الأقصى على جهاز الكمبيوتر، بينما يسمح تطبيق الهاتف المحمول بخمس ثوانٍ فقط، وهنا نقدم لك كيفية القيام بهذا الأمر وفقا لما ذكره موقع "business insider".

1. بمجرد إرسال رسالة بريد إلكتروني، ابحث عن النافذة المنبثقة "الرسالة المرسلة" والتي ستظهر في الجانب الأيسر السفلي من شاشتك، سيكون لديك خيار التراجع عن الرسالة أو عرضها.

كيفية إلغاء إرسال بريد إلكتروني في Gmail على جهاز الكمبيوتر

2. اضغط فوق تراجع، سيتم إلغاء إرسال الرسالة، وستظهر نافذة لإعادة تكوين الرسالة في الجانب الأيمن السفلي من الشاشة.

كما أنه لاختيار المدة التي يتعين عليك فيها التراجع عن إرسال بريد إلكتروني، اضغط فوق خيار الإعدادات (الذي يشبه ترسًا صغيرًا) في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، ثم اضغط فوق عرض جميع الإعدادات.

ابحث عن قسم تراجع عن الإرسال وبجواره، اضغط فوق فترة الإلغاء التي اخترتها إما خمس أو 10 أو 20 أو 30 ثانية، ثم اضغط فوق حفظ التغييرات.



كيفية إلغاء إرسال بريد إلكتروني في Gmail على جهاز محمول كيفية إلغاء إرسال بريد إلكتروني في Gmail على جهاز محمول يمكنك إجراء عملية إلغاء إرسال بريد إلكتروني في Gmail على جهاز iPhone أو iPad أو Android بنفس الخطوات:

1. بعد إرسال بريد إلكتروني، سيظهر إشعار مرسل أسفل الشاشة بجانب خيار "تراجع".

2. اضغط على تراجع، سيتم إلغاء إرسال الرسالة، وسيتم نقلك إلى شاشة لإعادة تكوين الرسالة.