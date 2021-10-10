شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قيمة SpaceX تصل إلى أكثر من 100 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبلغ قيمة شركة SpaceX التابعة لعملاق التكنولوجيا إيلون ماسك أكثر من 100 مليار دولار، متجاوزة المنافسين مثل Lockheed Martin بعد أن قفزت أسهم الشركة، وحدث التقييم الاستثنائي بعد بيع ثانوي للأسهم من جانب المستثمرين الحاليين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، باع مستثمرو SpaceX ما يصل إلى 755 مليون دولار من الأسهم بسعر 560 دولارًا للحصة في شركة استكشاف الفضاء التي يقودها ماسك، مما يمنحها تقييمًا بقيمة 100.3 مليار دولار، متجاوزًا قيمة شركات الفضاء الأخري، بما في ذلك Lockheed Martin، التي لديها قيمة سوقية تبلغ 97 مليار دولار.

يضيف التقييم المتصاعد لشركة SpaceX طبقة أخرى إلى سباق الفضاء بين الشركات المنافسة، والذى أرسلت شركته أربعة مدنيين إلى الفضاء في 15 سبتمبر الماضى، وحلقت 360 ميلًا فوق الأرض.

ويعد التقييم الجديد لـ SpaceX بمثابة زيادة بنسبة 33% عن التقييم البالغ 74 مليار دولار في فبراير، عندما جمعت ما يقرب من 1 مليار دولار في التمويل الجديد عند 419.99 دولارًا للسهم، كما أجرت الشركة صفقة ثانوية في فبراير، حيث باع المطلعون 750 مليون دولار.

وشهدت شركة SpaceX ارتفاعًا هائلاً في التقييم منذ تأسيس الشركة في عام 2002، فوفقًا لـ Charlie Bilello، الرئيس التنفيذي لشركة Compound Capital Advisors، فقد قفز تقييم SpaceX بشكل كبير منذ عام 2019، عندما كانت قيمة الشركة 13 مليار دولار.