شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تزيل ساعة "Watch 6" من قائمة متجرها الإلكتروني الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع The Verge إن شركة أبل أزالت ساعة Apple Watch Series 6 من قائمتها الرسمية بعد إطلاق الساعة الجديدة Apple Watch Series 7، وبعد مرور حوالي شهر على الإعلان الرسمي عنها في فعالية سبتمبر الماضي، التي شهدت أيضاً الإعلان عن سلسلة هواتف آيفون 13.

وفي حال رغب المستخدم بشراء ساعة جديدة من أبل، فلن تكون أمامه سوى ثلاثة خيارات: هي Series 7 الجديدة التي يبدأ سعرها من 399 دولاراً، وساعة SE التي يبدأ سعرها من 279 دولاراً، وساعة Series 3 التي يبدأ سعرها من 199 دولاراً، وباستطاعة المستخدم شراء ساعة Series 6 في حال رغب بذلك، ولكن ليس من أبل مباشرة، بل عليه أن يبحث عن متاجر توفر هذه الساعة، ومنها أمازون.

وهذه ليست المرة الأولى التي تزيل فيها شركة أبل منتجاً بعد طرح نسخة أحدث منه، فقد فعلت ذلك الشهر الماضي مثلاً عندما حذفت بعض موديلات هواتف آيفون 12 في يوم الإعلان عن سلسلة هواتف آيفون 13.